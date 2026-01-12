Los salarios de la hostelería de Alicante subirán un 2 % este año

Patronal y sindicatos han cerrado el acuerdo de revisión de los salarios en el sector de la hostelería para este año, con un incremento que se situará en el 2 %. Se trata de la última revisión del convenio en vigor, que precisamente finaliza en el ejercicio en curso, por lo que habrá que negociar de cara a 2027.

Este lunes se ha reunido la comisión paritaria del convenio colectivo para las industrias de hostelería de la provincia de Alicante para revisar las tablas salariales del año 2026. Los salarios de este sector se han revisado al 2% para este año, que será el último de vigencia del actual convenio.

Está prevista su finalización el día 31 de diciembre, aunque deberá ser denunciado por cualquiera de las partes firmantes durante el mes de octubre para iniciar un nuevo proceso negociador.

Una camarera atendiendo la terraza de un restaurante en Alicante. / PILAR CORTES

En los cuatro años de vigencia de este convenio, los incrementos salariales han superado el 12,5 % acumulado, mientras que el IPC acumulado hasta la fecha actual ha sido del 9,2 %.

En ninguna de las anualidades de vigencia del convenio colectivo se ha tenido que aplicar la cláusula pactada por desvío de la inflación, lo que demuestra, remarcan desde la patronal Hosbec, que es un convenio colectivo económicamente bien estructurado y planteado de acuerdo con la coyuntura económica adecuada y garantizando el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

Camareros en un restaurante alicantino. / PILAR CORTES

La revisión salarial se ha realizado con celeridad por los sindicatos UGT y CC OO y por las patronales lideradas por Hosbec para poder disponer cuanto antes de las tablas publicadas para su aplicación, si fuera posible, en las nóminas de enero.

Todos los salarios recogidos en este convenio colectivo están por encima del nuevo SMI que está tramitando el Ministerio de Trabajo (1.22 euros brutos mensuales). Además, el convenio colectivo de hostelería de Alicante cuenta con una mejora de gratificación extraordinaria de octubre, por lo que en cómputo anual esta diferencia es aun mayor.

Importes

El salario de menor cuantía en la hostelería alicantina asciende a 18.999,02 euros, mientras que el SMI está (en la cuantía que prevé aprobar el Gobierno de España) en 17.094 euros anuales.

En la parte alta de las tablas, se encuentra el salario base de los jefes de departamento de los establecimientos hoteleros de 4 y 5 estrellas, que suman 25.424 euros anuales.

La negociación colectiva se estructura en función de la representatividad reconocida por los actores sociales. En la mesa de la hostelería de la provincia de Alicante, la Federación de Servicios, Movilidad y Comercio de UGT tiene el 60 % de la representación de los trabajadores, mientras de CC OO Servicios alcanza una representación del 40%.

Por parte empresarial Hosbec representa al 70 % de los empresarios del sector, mientras que Apha, Aehtma y Apeha se reparten un 10 % cada una de ellas.