El acuerdo con TMS permitirá al Puerto de Alicante desbloquear el cobro de 3,6 millones

El acuerdo entre el Puerto de Alicante y Terminales Marítimas del Sureste (TMS) para la rebaja de los tráficos mínimos va a tener consecuencias positivas para la institución portuaria a nivel económico, toda vez que podrá cobrar alrededor de 3,6 millones de euros en tasas que permanecían bloqueadas debido a que la naviera las tenía recurridas. La compañía, en concreto, liberará en breve un millón de euros, mientras que el resto los irá aportando de forma progresiva durante los próximos meses, a medida que vaya retirando los recursos.

Fue en el último consejo de administración celebrado por el Puerto de Alicante, a finales de 2025, cuando se procedía a la aprobación de una modificación no sustancial de la concesión administrativa otorgada a TMS, con el objetivo de modificar los tráficos mínimos comprometidos, a efectos de aplicación del límite inferior de la tasa de actividad que establece la Ley de Puertos.

De esta forma, los tráficos mínimos correspondientes al pasaje y sus vehículos, así como al tráfico de granel sólido, quedaron modificados para el ejercicio finalizado, mientras que los correspondientes para el periodo comprendido entre 2026-2047 se revisarán de manera inmediata.

Un buque atracado en la terminal de TMS en el Puerto de Alicante. / INFORMACION

En lo que respecta a los tráficos mínimos correspondientes al tráfico de contenedores, también quedaron modificados hasta el propio 2047, manteniéndose vigentes mientras la actividad no vuelva a concentrarse en una única terminal.

Pues bien, estos acuerdos van a tener como consecuencia también el desbloqueo del cobro por parte del Puerto de Alicante de las tasas que permanecían recurridas por TMS. Según la información facilitada, la institución portuaria había percibido hasta finales del año pasado 5,9 millones de euros en concepto de tasas de ocupación, de actividad, de pasaje y de mercancía. Sin embargo, permanecían suspendidos como consecuencia de los recursos 3,6 millones en concepto de tasas de ocupación y actividad.

Pues bien, teniendo en cuenta que la decisión del consejo de administración está vinculada a un acuerdo con TMS, mediante la cual se compromete a la retirada de todos los recursos administrativos, reclamaciones económico-administrativas y recursos contenciosos-administrativos interpuestos por TMS, está previsto el desbloqueo del cobro de los citados 3,6 millones de euros.

Según ha explicado el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, se prevé que de forma inminente se libere un millón de euros, mientas que el resto lo hará de manera progresiva, a medida que la naviera vaya retirando los citados recursos.

JSV

Los desacuerdos se remontan a 2021, cuando el puerto comenzó la tramitación de la nueva terminal de JSV Logistic, Hup Portuario de Alicante, en el muelle 11. Este cambio aprobado por el consejo de administración reconoce que el mercado se ha dividido de nuevo entre dos operadores y que no responde al mismo volumen mínimo que cuando TMS concentraba el 100 % de los contenedores.

Cabe recordar que en la misma reunión del consejo también se aprobó la declaración de interés portuario de parte de los muelles 19 y 21, en el ámbito concesional de TMS, sobre los que se proyecta la terminal ferroportuaria diseñada para trenes de hasta 750 metros de longitud, llamada a reforzar la conexión con el Corredor Mediterráneo y a sumar una nueva ventaja competitiva a Alicante en el mapa de la logística intermodal.