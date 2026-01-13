Con la miel en los labios: el aeropuerto Alicante-Elche rozó los 20 millones de pasajeros en 2025

Con el récord de pasajeros asegurado desde el mes pasado, el aeropuerto de Alicante-Elche ha cerrado 2025 con 19.950.394 pasajeros. El mejor registro de todos los tiempos no ha dejado de tener cierta amargura porque ha signficado quedarse a muy poco de batir la barrera de los 20 millones, en concreto, a menos de 50.000 viajeros. Pero salvo ese matiz, el Miguel Hernández alcanza la mejor cifra de toda su historia y encadena un tercer récord anual. De esta manera, el aeródromo alicantino se consolida como quinto de España por volumen y en una de las infraestructuras prioritarias para ampliar.

En relación al pasado ejercicio, se produce un incremento del 8,5 %, lo que supone un crecimiento de más de 1,5 millones de viajeros respecto a 2024. En cuanto a los vuelos operados durante el año 2025, éstos también registraron cifras históricas con 126.081 movimientos gestionados, lo que implica un aumento del 8,4 %. El mercado internacional, mayoritario en la terminal alicantina, supuso el 88 % del tráfico total en 2025 y experimentó un crecimiento del 10,6 % con 17.458.244 pasajeros registrados. Por otra parte, el tráfico nacional registró 2.475.216 viajeros, un 4% menos. Todo ello respecto al tráfico comercial y en relación a 2024.

Dentro del mercado internacional, ninguna sorpresa. Reino Unido encabezó el tráfico de 2025 con 6.553.349 viajeros; seguido de Alemania, con 1.242.657; Países Bajos, con 1.235.605; Bélgica, con 1.035.375; y Polonia, con 1.023.583.

Un diciembre excepcional

El año se cierra con un segundo récord: el de diciembre. El Miguel Hernández registró un nuevo dato histórico al alcanzar 1.318.828 pasajeros durante el último mes del año, lo que supone un incremento del 8,4 % respecto al mismo periodo de 2024. En cuanto a los vuelos de diciembre, el recinto aeroportuario operó 9.157 movimientos, un 9% más que el mismo mes del año anterior

En definitiva, desde hace diez años, el aeropuerto Alicante-Elche ha ocupado la quinta posición en el ranking nacional, en disputa en algunas anualidades con Gran Canaria. Tras Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga, la terminal ha crecido con una clara base de pasaje internacional. De hecho, este segmento es el que ha caracterizado la evolución de una línea ascendente, si se elimina el paréntesis que supusieron los años de la pandemia.

