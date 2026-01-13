¿Cuánto ahorrarán en su factura fiscal los propietarios de pisos de Alicante que no suban el alquiler?

La propuesta de Pedro Sánchez de bonificar en el IRPF el 100 % de los ingresos obtenidos del alquiler para los propietarios que no suban las rentas no convence lo más mínimo a las inmobiliarias alicantinas. Los profesionales de la provincia consideran que el ahorro fiscal no compensa el aumento de ingresos que se puede obtener al actualizar las cuotas y señalan que la única forma efectiva para frenar la escalada es aumentar la oferta disponible.

Como recuerda la presidenta de Asicval, Nora García, la ley permite prorrogar hasta cinco años un contrato de alquiler, por lo que ese es el periodo que tienen en mente la mayoría de los propietarios a la hora de ajustar los precios en una renovación. En el caso de Alicante, en el último lustro el coste medio de los arrendamientos se ha disparado un 69 %, según datos del portal Idealista, por lo que resulta muy complicado que el importe que un propietario se pueda ahorrar en la declaración de la renta resulte más atractivo que subir la renta a un inquilino.

Los últimos datos que ofrece la Agencia Tributaria arrojan algo de luz. Los ingresos medios declarados por cada vivienda destinada a residencia habitual -que son los que se beneficiarían de la medida- ascendían a 7.051 euros en 2023, el último con estadísticas disponibles. Descontados los gastos deducibles y las amortizaciones, el rendimiento neto por inmueble se queda en 3.719 euros, que es la cantidad sobre la que hay que aplicar la deducción propuesta por Sánchez.

Deducción actual

Actualmente, la normativa del IRPF ya prevé la posibilidad de deducirse el 50 % de esa cantidad sólo por destinar el inmueble a vivienda habitual, lo que significa que, de media, los ingresos medios que se tributan en la autonomía por cada casa alquilada son de 1.859 euros.

Esa cantidad se integra en la base general, junto con el resto de ingresos del trabajo o de actividades económicas, y tributa al tipo que le corresponda a cada contribuyente, según su nivel de renta, como recuerda el presidente de la Comisión de Fiscal del Colegio de Economistas de Alicante, Antonio Pérez Rovira.

Anuncio de un piso en alquiler. / INFORMACIÓN

Lo más habitual es que es tipo se sitúe entre el 25 % y el 30 % en los casos de pequeños propietarios, por lo que el pago medio que realizan a Hacienda por ese alquiler es de entre 550 y 600 euros, que es la cantidad que podrían ahorrar si congelan la cuota a sus inquilinos.

Por el contrario, si se actualizan esos 7.051 euros de ingresos iniciales con la subida de los últimos cinco años, un propietario ganará unos 4.900 euros más de media, una cantidad muy superior.

Más casas

"Evidentemente, todo lo que sea bonificar siempre será positivo, pero no creo que sirva de mucho. Es un poco absurdo pedir a los propietarios que no suban el alquiler, cuando en los últimos cinco años las rentas prácticamente se han duplicado", asegura Nora García.

La representante de las inmobiliarias cree, además, que el efecto positivo que puede tener este anuncio queda completamente anulado por el aumento del temor de los propietarios a tener problemas cobro, sobre todo cuando el Ejecutivo "anuncia medidas para proteger a los que no pagan".

A su juicio, la única forma de atajar realmente la actual escalada de precios pasa por un aumento de la oferta, que debe llegar a través de la movilización de las viviendas que ahora están vacías, ofreciendo "mayor seguridad jurídica a los propietarios"; por atajar la proliferación de pisos turísticos; y por incentivar la construcción, suprimiendo trabas administrativas.

En total, en la provincia de Alicante se declaran 105.029 viviendas en alquiler, de las que unas 85.000 se destinan al mercado de larga estancia o residencia habitual y algo más de 19.000 son pisos turísticos.