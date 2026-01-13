Casa Mediterráneo abordará la proyección económica e internacional del aceite de oliva

La edición 2026 del AOVE Forum Internacional Fira de Tots Sants, organizado por la Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina y el Ayuntamiento de Cocentaina, a través de la Fira de Tots Sants, arrancará el miércoles 28 de enero en la sede de Casa Mediterráneo, en Alicante, en una jornada de marcado carácter internacional que sitúa al aceite de oliva virgen extra como eje de cooperación, cultura y economía entre los países de la cuenca mediterránea.

Esta jornada inaugural supone un paso adelante en la proyección exterior del certamen y permitirá enmarcar el AOVE Forum en un contexto internacional, reforzando su vocación como espacio de diálogo y encuentro en torno al aceite de oliva, su valor estratégico y su dimensión cultural compartida. Casa Mediterráneo actúa como instrumento de diplomacia pública, con el objetivo de fomentar el conocimiento mutuo y el acercamiento entre España y el resto de los países mediterráneos, y funciona como consorcio público integrado, entre otras instituciones, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Generalitat Valenciana.

Una edición anterior del Forum en Cocentaina. / MARC PASCUAL

El acto inaugural contará con la participación del Consejo Oleícola Internacional (COI), organismo de referencia mundial en el ámbito del aceite de oliva, representado por Walid Bashir Abuabdalla, embajador del Estado de Libia en España y presidente del COI. Su presencia subraya el reconocimiento institucional e internacional del AOVE Forum Internacional Fira de Tots Sants como plataforma de cooperación y reflexión en el sector oleícola.

La programación prevista en Casa Mediterráneo incluirá la presentación internacional del certamen, una presentación de aceites de oliva virgen extra de distintos países mediterráneos a cargo de Mª Luisa Ruiz Domínguez, jefa del Panel Oficial de Cata de Aceites de Oliva de la Comunidad Valenciana, y concluirá con un showcooking a cargo del chef Rubén Fenollar. Estas actividades previas están concebidas como antesala del programa que se desarrollará posteriormente en Cocentaina, y además, permitirán proyectar el AOVE Forum más allá del ámbito local y autonómico, conectándolo con instituciones, profesionales y agentes internacionales del sector.

El evento volverá a contar con demostraciones gastronómicas. / MARC PASCUAL

Tras la jornada inaugural en Alicante, el AOVE Forum Internacional Fira de Tots Sants continuará los días 29 y 30 de enero en Cocentaina, donde se desarrollará el grueso de la programación técnica, divulgativa y gastronómica del certamen, algunas actividades de la cual requieren inscripción previa, por lo que se recomienda consultar la programación oficial.

El encuentro culminará con la entrega de premios del VI Concurso Internacional de Aceites de Oliva Virgen Extra, uno de los momentos centrales del forum, en el que se reconocerá la excelencia de los AOVE participantes y se pondrá en valor la calidad y el prestigio del sector productor.

Premios

Como novedad en 2026, el certamen incorpora entre sus reconocimientos el Premio Especial Casa Mediterráneo al mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Internacional, fruto de la mencionada colaboración con Casa Mediterráneo. Este nuevo reconocimiento se suma a los premios a los mejores AOVE (primer, segundo y tercer clasificado), así como a las distinciones especiales al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la Comunidad Valenciana y al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico.

Con esta estructura, el AOVE Forum Internacional Fira de Tots Sants consolida una alianza estratégica entre la Fira de Tots Sants, Casa Mediterráneo, el sector oleícola y las instituciones de proyección mediterránea, reforzando el papel de Cocentaina como origen de un proyecto con vocación internacional que sitúa al aceite de oliva virgen extra en el centro del diálogo euromediterráneo.