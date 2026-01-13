Competencia da luz verde a la venta del centro comercial de San Vicente a la neerlandesa VIA Outlets

El centro 'outlet' de San Vicente vuelve a cambiar de manos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado luz verde a la adquisición del complejo por parte de la neerlandesa VIA Outlets, según ha informado este martes el organismo supervisor.

El nuevo propietario toma así el relevo al banco suizo UBS, que lo compró en el año 2019 de manos de Savills Investment Management, en una operación que ronda los 70 millones de euros, según el medio especializado Distribución Actualidad Retail.

La CNMC considera que la operación "operación no supone una amenaza para la competencia, ya que no existen solapamientos horizontales ni relaciones verticales relevantes entre las partes".

VIA Outlets es una firma especializada en la gestión de este tipo de centros comerciales, que ya gestiona una importante cartera de recintos en ciudades de toda Europa, como Amsterdam, Frankfurt, Gotenburgo, Lisboa, Oslo, Oporto, Zurich o Wroclaw (Polonia).

En España posee sendos centros en Mallorca y Sevilla. Una de las claves que el operador tiene en cuenta a la hora de realizar sus inversiones es la presencia en la zona de un importante flujo de viajeros internacionales, lo que encajaría con la ubicación de San Vicente en la Costa Blanca.

El interior del centro comercial. / INFORMACIÓN

La firma tiene acuerdos con algunas de las mayores marcas de moda del planeta, que suelen elegir sus centros comerciales para ubicarse.

El pasado octubre, la compañía colocó 500 millones de euros en una emisión de deuda para continuar con su expansión. De momento no han trascendido los planes del operador para su nuevo centro comercial, pero en el caso de Sevilla el operador invirtió cerca de 30 millones de euros para renovar y ampliar sus instalaciones. Unas mejoras que más tarde completó con la incorporación de nuevas marcas como Karl Lagerfeld, Under Armour o Columbia.

Más de 20 años

Por su parte, The Outlet Stores Alicante abrió sus puertas en 2004 en plena fiebre por los centros comerciales en la provincia y desde el principio se especializó en el concepto outlet, es decir, en establecimientos donde las marcas venden los excedentes de temporadas pasadas a un precio algo más asequible. Cuenta con unos 35.000 metros de superficie, que actualmente está prácticamente ocupados.

Entre sus inquilinos destacan marcas como Carrefour, Geox, Puma, Scalpers, Quiksilver, Xti o Adidas, entre otros. También cuenta con una amplia oferta de restauración, entre las que se encuentran las principales cadenas de pizzerías y comida rápida.