La factura de las protestas contra Mercosur: el transporte de Alicante pierde cuatro millones de euros

Las protestas agrarias contra el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur se están cobrando una víctima colateral. Y es que los cortes de carretera están teniendo una fuerte incidencia sobre el transporte, también el alicantino, que ya acumula pérdidas cercanas a los cuatro millones de euros a causa de los retrasos acumulados en las entregas de mercancías por parte de alrededor de un millar de camiones. Y la situación continúa siendo complicada, dado que si bien las movilizaciones han cesado en Cataluña, todavía persisten en Francia, con una factura que continúa incrementándose para los transportistas a cada día que pasa.

Tal y como se ha venido informando, la Unión Europea ha dado luz verde al acuerdo de libre comercio con Mercosur, un pacto que permitirá rebajar las barreras comerciales que se aplican a las exportaciones de productos europeos a Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay, que integran este organismo. Pero igual que se suprimen las trabas para vender en estos países, va a suceder lo mismo pero a la inversa. Es decir, los productos procedentes de Mercosur lo tendrán mucho más fácil para penetrar en Europa y, consecuentemente, convertirse en competencia directa de los que se elaboran en territorio comunitario.

Retenciones de camiones en las inmediaciones de la AP-7 entreEspaña y Francia. / David Borrat / EFE

Y ese factor, los que más lo van a sufrir, son los sectores agrícola y ganadero, que se van a tener que enfrentar a una feroz competencia por parte de productos, como los cítricos y cereales, que no están sujetos a las mismas exigencias normativas y que producen más barato, también al proceder de explotaciones mucho más grandes que las europeas.

Así que, como cabía prever desde hace casi una semana se vienen produciendo una serie de protestas en la frontera entre España y Francia, y también en el interior del territorio galo, consistentes en el corte de carreteras y con los camiones como principales rehenes.

Una situación que está generando graves pérdidas para el sector del transporte a nivel general, y el alicantino en particular. Así se ha encargado de resaltarlo el secretario general de la Federación de Transportes de Alicante (Fetrama), Antonio Gabaldón, quien ha señalado que "es comprensible que haya protestas en contra de este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, porque pone en jaque a la agricultura y a la ganadería. Lo que ya no es tan normal es que siempre lo acabemos pagando los transportistas".

Los trsnsportistas están sufriendo las consecuencias de las protestas. / David Borrat / EFE

Gabaldón destaca, en este sentido, que la inmovilización de un camión tiene un coste aproximado de 600 euros al día, y que en el caso de las empresas de la provincia de Alicante, son alrededor de un millar los que se están viendo afectados en los últimos días por los cortes de carreteras, de manera que la factura por este motivo y por los retrasos en las entregas de las mercancías ya se aproxima a los cuatro millones de euros.

"Hay que tener en cuenta -remarca- que gran parte de los transportistas alicantinos se dedican a las rutas internacionales, y que por ese motivo las pérdidas son tan elevadas".

Pero más allá de las repercusiones económicas, al sector también le preocupa el problema humano. Según Gabaldón, "los camiones quedan detenidos en lugares en los que nuestros conductores no tienen sitio para asearse ni se encuentran, lógicamente en las mejores condiciones. Afortunadamente, eso sí, no se han tenido que lamentar hasta el momento episodios de violencia".

Pero la preocupación no se está centrando solo en el transporte, sino que también se ha trasladado a los sectores que utilizan los camiones para exportar sus productos. Así se ha puesto de manifiesto con un comunicado emitido por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecop), entidad que integra a más de 34.500 compañías afectadas por los bloqueos, pertenecientes a ramas como la alimentación, el textil, los bienes de consumo o la hostelería.

Vías estratégicas

Siguiendo la misma línea argumental, desde este organismo se destaca que todas las reivindicaciones son legítimas, "pero no lo son todas las formas de defenderlas". Y advierte que el corte de vías estratégicas está teniendo un fuerte impacto en el movimiento de mercancías y personas, generando "retrasos, sobrecostes operativos y una alteración significativa del normal funcionamiento de las empresas".

Y el problema es que sigue la incertidumbre respecto a la evolución que van a seguir las protestas. Los agricultores catalanes, que mantenían cortada la AP-7 en Girona, han levantado el bloqueo tras una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien se ha comprometido a aumentar el presupuesto de Agricultura y a estudiar junto al Gobierno central nuevas ayudas a los hidrocarburos.

Los agricultores franceses, sin embargo, mantienen las movilizaciones, con cortes en diferentes puntos de la geografía del país galo y tractoradas en el propio París.