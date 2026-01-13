Esto es lo que puedes ganar si alquilas tu piso en Alicante

Aunque las cantidades necesarias para comprar un inmueble son cada vez más elevadas, el ladrillo sigue siendo una de las mejores opciones a la hora de invertir. Sobre todo, si el objetivo es sacar la vivienda o el local al mercado de alquiler, donde el retorno que se puede obtener supera ampliamente al de la mayoría de alternativas, siempre que no se quiera correr demasiados riesgos.

A pesar de que en el último año los precios de venta han subido en la más que las rentas -un 14,4% frente a un 9,9 %-, la rentabilidad media se mantiene en niveles bastante elevados, según los cálculos del portal Idealista. En concreto, en el caso de Alicante las ganancias anuales se sitúan en el 6,2 % en el caso de la vivienda, apenas una décima menos que en 2024.

Algo más ha caído la rentabilidad de las oficinas, del 8,7 al 7,7 %, y también la de los garajes, que pasa del 5,3 al 4,9 %. Por su parte, locales se mantienen como el producto que más beneficios ofrece, en proporción al coste de su adquisición, con un retorno del 9,9 % anual, eso sí, dos décimas menos que hace un año.

Comparativa

Entre las capitales españolas, Lleida es la que resulta más rentable a la hora de invertir en una vivienda para arrendarla, ya que alcanza el 7,5%, seguida por las ciudades de Murcia (7,4%), Zamora (7,2%), Huelva, Ceuta, Jaén y Castellón de la Plana (7% en los 4 casos). Por debajo del 7% se sitúan Las Palmas de Gran Canaria (6,7%), Ávila (6,7%), Lugo y Almería (6,6% en ambos casos).

Por el contrario, San Sebastián es la ciudad donde la rentabilidad es más reducida (3,3% e igual al bono de Estado a 10 años), seguida por Palma (4,3%), A Coruña (4,5%), Madrid, Santander, Pamplona, Cádiz y Bilbao (4,7% en las 5 capitales). En Barcelona llega hasta el 5,6%.

Una vivienda en alquiler. / INFORMACION

A nivel nacional, el retorno medio de la inversión se sitúa en el 6,7 %, por debajo del 7,2 % del año pasado.

Otras alternativas

A pesar de este descenso, lo cierto es que el sector inmobiliario sigue siendo un buen refugio para quien no esté dispuesto a aceptar los riesgos que suponen las bolsas u otras inversiones aún más arriesgadas, como la ruleta rusa que suponen las criptomonedas.

Así, la rentabilidad que ofrece la vivienda prácticamente duplica el interés que ofrece el bono español a diez años, que ofrece un 3,3 % en estos momentos. Igualmente, se queda bastante por encima de la remuneración que ofrecen los bancos, que en los casos más generosos pueden llegar al 2,5 % en algunas cuentas, aunque con saldos limitados.

También supera notablemente el rendimiento medio de los fondos de inversión, que el año pasado se situó en el 4,69 %, según Inverco, aunque con notables diferencias: los de renta fija apenas llegaron al 1,98 %, los garantizados se quedaron en el 2,84 %, y sólo quienes asumieron el riesgo que supone comprar acciones consiguieron rentabilidades mucho más atractivas, del 44 % en el caso de los fondos de renta variable nacional.