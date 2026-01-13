La UTE encabezada por la francesa JSF Architectes se perfila como ganadora del concurso para redactar la ampliación del aeropuerto

La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la francesa JSF Architectes, la italiana One Works Spa y la española Viarium Ingeniería será, casi con toda probabilidad, la responsable de redactar el proyecto de ampliación del aeropuerto de Alicante-Elche. Su propuesta ha sido la más valorada a nivel técnico de las tres que pasaron el primer corte de Aena y su oferta económica también ha resultado la mejor de las presentadas, de forma que, salvo sorpresa, resultará la adjudicataria.

El contrato para la Asistencia Técnica de Redacción de Proyecto, como oficialmente se denomina, supone el primer paso para las obras que permitirá ampliar la capacidad de El Altet, sin necesidad de construir todavía la ansiada segunda pista. Unos trabajos que, además de ampliar la propia terminal de pasajeros, también actuará sobre las calles de rodaje por las que circulan los aviones o el parking del recinto con una inversión de más de 1.150 millones de euros, según las primeras estimaciones.

Este primer contrato partía de una base de licitación de 19 millones -24 millones si se incluye el IVA-, por lo que suponía todo un caramelo para las empresas de ingeniería. Inicialmente, se recibieron siete propuestas, de las que fueron tres las que pasaron la primera selección.

Ofertas a la baja

Además de la que encabeza JSF Architectes también pasaron a la fase final la UTE Prointec-Francisco Benitez Arq-Incosa y la formada por Cemosa-Fairbanks Arquitectos y Sener Mobility, estas dos últimas con participación alicantina. La propuesta técnica de la primera ya fue la más valorada, con 89,25 puntos, frente a los 87,82 de la de Cemosa y los 83,29 de Prointec.

Ahora se acaban de conocer también las ofertas económicas, que resultan determinantes en este tipo de concursos, y que incluyen fuertes rebajas en todos los casos. Mientras que Cemosa y Prointec se quedan en unos 12.922.018 y 12.903.864, respectivamente -cantidades a las que hay que sumar el IVA-, la UTE encabezada por la firma francesa promete hacer el trabajo por 11.705.700 euros, con una baja del 41,1 % sobre el presupuesto de licitación.

El hall de entrada del aeropuerto de Alicante-Elche. / MATÍAS SEGARRA

JSF Architectes es un estudio de arquitectura con una dilatada trayectoria en el país vecino que ha firmado proyectos como el banco de ensayos de helicópteros de Eurocopter y el campus industrial de esta compañía, también el banco de ensayos de reactores de Air France o la torre de control y el hangar para modelos Airbus380 del aeropuerto de Chateauroux, por citar algunas infraestructuras. Otro trabajo destacado es el hangar para el montaje del cohete Ariane 6.

Por su parte, One Works Spa está detrás del diseño de terminales y hangares de media Italia, como los de Venecia, Milán o Palermo. También es la responsable del proyecto de ampliación de la terminal del aeropuerto de Riga, en Letonia, o, ya en otro ámbito, de la reestructuración de la plaza donde se ubica la archibasílica de San Juan de Letrán, en Roma.

La tercera pata de esta UTE la forma Viarium Ingeniería, que ha trabajado para Aena en las remodelaciones de los aeropuertos de El Prat, en Barcelona; o el de Lanzarote. Además, también se ha adjudicado recientemente un contrato de 900.000 euros con la EUIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que tiene su sede en Alicante.

El proyecto

La pieza angular del proyecto de ampliación de las instalaciones del aeropuerto de Alicante-Elche es la extensión de la actual terminal de pasajeros en forma de "L". Se hará sobre el antiguo edificio del aeropuerto, ahora en desuso, y permitirá ampliar la superficie de embarque un 30 %, según apuntan desde Aena.

Para ello habrá que demoler por completo la antigua terminal. En esta zona se construirá un nuevo dique para tráfico no Schengen (los vuelos para los que es necesario el pasaporte). Esto viene derivado fundamentalmente de los nuevos requisitos en control fronterizo, unido a un tráfico internacional mayoritariamente británico y la necesidad de dotar a esos pasajeros de una zona de mejor calidad y con una amplia oferta de servicios; estas nuevas puertas de embarque estarán asistidas por pasarelas.

También se realizarán actuaciones en los accesos y aparcamientos, lo que obligará a importantes trabajos de reurbanización de toda la zona.

La segunda gran actuación es la construcción de una nueva calle de rodaje, una infraestructura que agilizará los movimientos de los aviones para acercarse a la terminal a recoger el pasaje y luego ir hasta la pista de despegue. En la actualidad sólo hay una calle, lo que obliga a que las aeronaves solo puedan circular en una dirección y retrasa la operativa. Ahora contará con doble dirección.

Además, se intervendrá en el edificio procesador con el fin de dotar al aeropuerto de un nuevo control de seguridad con la más moderna tecnología que permita no tener que sacar los líquidos ni dispositivos electrónicos del equipaje de mano; esto proporciona una mayor calidad y mejora los tiempos de paso.

El objetivo de todo esto es ampliar la capacidad de El Altet sin necesidad de construir una segunda pista, una operación mucho más costosa y compleja de encajar, que no se descarta para más adelante. Aunque será el proyecto el que lo determine, se calcula que estos trabajos permitirán atender a unos 26 millones de pasajeros anuales frente a los alrededor de 20 millones actuales.