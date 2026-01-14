Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alicante tendrá nuevo vuelo directo a Belgrado a partir del verano

Air Serbia se suma a las nuevas conexiones entre el aeropuerto Miguel Hernández y la capital del país balcánico

El aeropuerto Alicante-Elche bate un nuevo récord impulsado por la desestacionalización y la internacionalización / INFORMACIÓN

Ana Jover

Tras el cierre de la temporada navideña, las compañías empiezan a descubrir sus cartas de cara al próximo verano. En este caso, la compañía Air Serbia ha abierto en su plataforma la comercialización del nuevo vuelo directo entre Alicante y Belgrado. La aerolínea de bandera serbia arrancará las conexiones el próximo 1 de junio y ha previsto dos frecuencias semanales.

Los vuelos directos, pues también dispone de enlaces vía Madrid, se realizarán los lunes y viernes. En estos momentos, el precio por trayecto ronda los 120 euros. Con el anuncio, la terminal alicantina gana dos nuevas frecuencias a la captital serbia, pues la línea low cost húngara Wizz Air ya opera este trayecto. De hecho, la buena marcha facilitó que se reforzarán su programación y ahora cuenta con cuatro conexiones semanales directas. Así, a partir del verano, el aeropuerto Alicante-Elche ofertará un vuelo diario directo con la ciudad balcánica.

Avión de Wizz Air.

Avión de Wizz Air. / Joan Castro

La noticia se da a conocer un día después de que Aena hiciera públicos los datos de pasajeros de 2025. El récord que se ha batido y los buenos datos han convertido a la Costa Blanca en un punto atractivo para las compañías que han detectado en la provincia un crecimiento y un potencial rentable. El aeródromo cerró el año con más de 19,9 millones de pasajeros y su vocación internacional ha quedado contrastada.

Además del turismo británico, los pasajeros procedentes del este europeo se están convirtiendo en un mercado en crecimiento y expansión tanto a lo que se refiere a turismo vacacional como al residencial. En este último punto, son los polacos los que se han posicionado como compradores de alto interés para la provincia.

