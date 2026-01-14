Analco presenta el concurso de acreedores y abre la puerta a la continuidad de 90 empleados

La empresa ilicitana de complementos de calzado Analco ha presentado definitivamente el concurso de acreedores, lo que abre la puerta a la continuidad de alrededor de 90 trabajadores, lo que supone aproximadamente un cuarto de la plantilla. Todo dependerá de las negociaciones que se mantienen para la venta de la unidad productiva, operación esta que serviría para evitar el despido del conjunto de los empleados. Estas perspectivas, sin embargo, no han evitado la protesta convocada este miércoles por CC OO a las puertas de la compañía en Elche, donde se ha denunciado la situación que están atravesando los trabajadores y los incumplimientos de varios acuerdos.

Fue el pasado 10 de noviembre cuando Analco anunció un expediente de regulación de empleo por causas económicas y organizativas que, en principio, iba a afectar a un tercio de la plantilla. El resto, un centenar de empleados, estaba previsto que pudiesen continuar en el departamento productivo, que se iba a traspasar a otra empresa.

CC OO recuerda que la firma se comprometió a presentar el concurso de acreedores de forma inmediata para permitir el acceso de los despedidos a las prestaciones del fondo de garantía salarial, algo que, denuncian, no se formalizó en tiempo y forma, lo que trajo consigo el bloqueo del cobro de indemnizaciones y salarios pendientes de más de 200 trabajadores.

Además, añaden, la ausencia de este concurso hubiese abocado al cierre a los centros de trabajo de Catral y Elche, lo que habría dejado en la calle al conjunto de la plantilla, formada por unos 350 empleados.

Analco, sin embargo, ha presentado finalmente el concurso, abriendo las puertas de esta forma a la continuidad de los 88 trabajadores que todavía quedan en la empresa, siempre y cuando se consume con éxito la operación de compraventa de la unidad productiva.

Un alivio este, que, en cualquier caso, no ha evitado que al mediodía de este miércoles se haya desarrollado una concentración de los empleados a las puertas de la empresa en Eche, lugar al que han acudido con pancartas reivindicativas.

Los trabajadores han mostrado pancartas reivindicativas. / AXEL ALVAREZ

Según ha explicado María Teresa Martínez, responsable de Industria en CC OO, la protesta se ha celebrado por la propia situación de la empresa, así como por el incumplimiento de una serie de acuerdos, como la falta de abono de los 15 días de preaviso que exige la legislación laboral, o que no se haya priorizado la permanencia en la empresa de aquellas personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Incertidumbre

Martínez, asimismo, indica que prosigue la situación de incertidumbre, dado que, según afirma, "no sabemos que va a pasar todavía con la unidad productiva y cuántos trabajadores podrían permanecer definitivamente en ella. De entrada, inicialmente se hablaba de un tercio de la plantilla, y en estos momentos solo quedan 88".