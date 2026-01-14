La apertura de Sagunto resta casi una cuarta parte de negocio a la plataforma de Aldi en San Isidro

La apertura de la nueva plataforma logística de Sagunto a finales de 2023 permitió aliviar considerablemente la carga de trabajo de la filial de Aldi en San Isidro, responsable tanto del centro de distribución que la cadena tiene en el polígono de La Granadina de esta localidad, como de los supermercados de la zona.

De acuerdo con las últimas cuentas depositadas por esta filial en el Registro Mercantil, en el ejercicio de 2024 Aldi San Isidro registró una cifra de negocio de 305,9 millones de euros, lo que supone una reducción del 26 % con respecto al ejercicio anterior.

Una caída de ingresos de casi 110 millones de euros, que los propios administradores de la sociedad vinculan con la inauguración del centro de la cadena en la provincia de València, lo que supuso el traspaso -en realidad, la operación se articuló mediante una venta- de 38 supermercados, que han pasado a depender de la plataforma de Sagunto.

Esto permitirá a la compañía continuar con sus planes de expansión, ya que Aldi sigue abriendo nuevos supermercados, tanto en la provincia de Alicante, como en la de Valencia.

Estructura

A pesar de que todas dependen de una misma matriz, la cadena de origen alemán tiene dividido su negocio en España en varias sociedades, que se articulan cada una alrededor de una plataforma logística y que incluyen a los supermercados a los que atiende. Así, junto a las de Alicante o Sagunto también existen Aldi Pinto, Aldi Dos Hermanas, Aldi Canarias o Aldi Miranda.

Exterior de las instalaciones de Aldi en el polígono de La Granadina en San Isidro. / LOINO

Como es lógico, el cambio de titularidad de los supermercados traspasados también redujo la plantilla media de la filial, que pasó de 1.380 a 984 personas.

Curiosamente, a pesar del descenso de la cifra de negocio, la reducción de costes de personal o de otros servicios permitió mejorar el resultado de Aldi San Isidro y superar los números rojos que había registrado en 2023. Por el contrario, en 2024 la firma anotó un beneficio de 3,4 millones de euros.

Casi 500 tiendas

Aldi es una de las cadenas de supermercados de mayor crecimiento del país en estos momentos y se encuentra inmersa en un plan de expansión. Al cierre de 2025 contaba con 496 establecimientos en toda España, de los que 33 han abierto sus puertas en el último año.

Según datos facilitados por la propia compañía, hasta 7,8 millones de españoles compraron en sus establecimientos a lo largo del pasado ejercicio, lo que supone 400.000 compradores más que el año precedente.

La compañía basa su modelo en la marca propia, que representa nueve de cada diez productos en sus tiendas. Gran parte de su catálogo se elabora en España, donde cuenta con más de 400 proveedores.

Entre sus últimas inversiones destaca la ampliación de su plataforma de Pinto, en Madrid, que ha sumado 9.000 metros cuadrados, hasta alcanzar los 40.000.