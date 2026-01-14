Bankinter entra en el capital de la firma ilicitana de criptoactivos Bit2Me

Bankinter ha alcanzado un acuerdo para entrar en el capital de Bit2Me, la compañía ilicitana especializada en criptoactivos y considerada una de las principales firmas del sector en el mercado hispanohablante. La operación supone que el banco se suma a la ronda de financiación de 30 millones de euros que la empresa había anunciado el pasado mes de agosto.

Según apuntan desde la entidad, el objetivo de esta inversión es explorar y alcanzar sinergias tecnológicas y de conocimiento. Asimismo, Bankinter se posiciona, junto a un socio tecnológico nacional, en el desarrollo de soluciones con tecnologías DLT, que son aquellas basadas en sistemas de bases de datos compartidas.

Este acuerdo de inversión con Bankinter, junto a la obtención por parte de Bit2Me el 29 de julio de este año de la licencia regulatoria europea, y unido al respaldo de socios estratégicos como Telefónica, Inveready, Investcorp, Tether y BBVA, permitirá a la fintech española acelerar sus planes de expansión en toda la Unión Europea, así como reforzar su presencia en Argentina y otros países de América Latina, consolidando así su posición como uno de los actores clave del ecosistema cripto tanto en Europa como en el mundo hispanohablante. En el capital de Bit2Me también figuran Unicaja y Cecabank.

Para Pablo Casadío, CFO de Bit2me, "esta alianza ratifica que la banca puede aprovechar nuestro profundo know-how del sector para potenciar su oferta. En lugar de competir, integramos fortalezas. España y Europa presentan un escenario inmejorable y, gracias a nuestra solidez tecnológica y regulatoria, Bit2Me es el socio ideal para que las entidades financieras capitalicen este entorno, ofreciendo a sus clientes acceso al ecosistema cripto con máxima seguridad y garantías".