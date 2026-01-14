CEV Alicante reactiva la colaboración con la Diputación provincial

La llegada de César Quintanilla a la presidencia de CEV Alicante se ha traducido este miércoles en la primera reunión protocolaria con el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez. El responsable de la patronal ha acudido al Palacio Provincial con dos de sus vicepresidentes, Javier Gisbert, presidente de FOPA y José Julián Farell, presidente de Fempa; y la secretaria general, Ana Gosálvez.

El empresario ha calificado la reunión de cordial y ha asegurado que forma parte de la ronda de contactos que se están realizando para presentar la hoja de ruta de trabajo e intercambiar acciones futuras para colaborar. Precisamente en esta línea, es en la que el presidente de CEV Alicante ha incidido ante Toni Pérez. En esta primera toma de contacto, los empresarios han traslado un conjunto de iniciativas para que se estudien en las próximas semanas.

"Hemos podido trasladarle nuestras líneas estratégicas que se basan en la sostenibilidad, innovación y agricultura", ha avanzado. Aunque la propuesta era más concreta, Quintanilla ha pedido respetar los tiempos y que sea ahora la Diputación alicantina quien analice las propuestas presentadas. En este sentido, Quintanilla ha explicado que se trata de llevar adelante de manera conjunta diferentes estudios y foros.

En definitiva, el objetivo es reactivar una colaboración que estaban bajo mínimos. El ejemplo más claro se aprecia es que las últimas acciones subvencionadas por la entidad provincial fueron las jornadas para la industria y el mundo empresarial en la provincia de Alicante realizadas en 2024. La CEV recibió 35.000 euros que se abonaron en dos tiempos (junio y septiembre), según consta en el Ministerio de Hacienda.