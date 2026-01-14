Costa Blanca presenta una feria de números para Fitur y repite promoción en Callao

La Feria Internacional de Turismo, Fitur, se presenta todos los años como la gran cita del sector y un termómetro de parte de lo que va a ocurrir en el año. Para medir esa temperatura, el Patronato Costa Blanca ha apostado por la continuidad en el sentido más amplio del concepto y dejar la novedad meramente en el ámbito institucional. Así, por un lado, el gran atractivo de promoción volverá a estar en el centro de Madrid y se han avanzado hasta 63 presentaciones en el interior de Ifema.

Con esta "intensa" agenda, como el propio presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha llegado a reconocer, el principal cambio se ha trasladado a las formalidades que es esa suerte de acto central que el Patronato Costa Blanca tradicionalmente ha realizado el primer día de la feria. En esta ocasión, el certamen lo inaugurarán oficialmente los Reyes el jueves por temas de agenda y este hecho ha provocado que, a nivel interno, se modifica el cuadro de presentaciones oficiales. La Generaltiat Valenciana lo hará el día de la apertura -miércoles 21 de enero- y la Diputación alicantina lo hará el jueves 22 a las 11 horas, según ha indicado el presidente provincial. También se ha traducido en que el acto gastronómico se realice el martes por la noche.

Con este ajuste, la propuesta pasa por dar continuidad a la plataforma Wow, que se presentó en la pasada edición, según ha explicado el director del Patronato, José Mancebo. De esta manera, la consolidación de la marca turística de la provincia de Alicante se basará en diferentes ejes. El principal, por impacto, será el cubo digital en Callao. La macro pantalla inmersiva arrancará el miércoles y estará activa hasta el domingo, 25 de enero, que es cuando se cierra el certamen. Además de los videos de recordatorio, Toni Pérez ha avanzado que 20 destinos y dos asociaciones participarán de manera activa en el enclave y que se podrá ver propuestas que van desde el deporte, las fiestas, el golf, la danza o la cultura.

Tanto en el interior como en el exterior, la Costa Blanca vuelve a apoyarse en la gastronomía con 25 showcookings de 18 municipios para captar la atención de profesionales, que son los que van del 21 al 23 y para público general, durante el fin de semana.

Bajo el paraguas de Turisme, el Patronato repite estrategia de posicionamiento en stands temáticos. Toni Pérez ha explicado que la marca estará presente en el ámbito deportivo (Sport en pabellón 12"; en el dedicado al público LGBTQ+; un tercero sobre cine, donde la Costa Blanca llevará las presentaciones de dos citas culturales como el Benissa en corto y el certamen de cortos Sky Line. También en el área de turismo idiomático.

“La hoja de ruta que tenemos prevista se focaliza hacia un fortalecimiento de nuestro posicionamiento como destino turístico líder en diversidad, innovación, sostenibilidad, accesibilidad y excelencia”, ha indicado Toni Pérez, quien ha asegurado que el objetivo en esta edición es “consolidar nuestro liderazgo en uno de los mayores escaparates turísticos mundiales, difundir las novedades promocionales de nuestros municipios, servir de punto de encuentro entre los profesionales alicantinos e impulsar colaboraciones mediante acuerdos con actores clave”.

Mostradores solo para público general

Otra de las cuestiones polémicas del año que parece se han diluido es la disposición de los espacios para los municipios. Por un lado, el presidente ha explicado que el PAtronato contarácon 12 mesas de trabajo para coexpositores y la propia entidad de la Diputación provincial, además de un punto de información para visitantes. "Durante las jornadas de sábado y domingo ese punto de verán ampliados con un mostradores adicionales, los que lo han solicitado para trasladar la oferta de sus destinos, 17 municipios". En este caso, se trata de Dénia, Xàbia, Benisaa, Calp, Altea, El Campello, Villena, Biar, Santi Vicent del Raspeig, Crevillent, Santa Pola, Guardamar del Segura, Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada, Finestrat y Rojales- difundirán su oferta.

La agenda la completan 63 presentaciones de 38 municipios que se complementarán con puntos digitales de descarga de información turística y una pantalla. Para el responsable, la consolidación de la marca en esta cita responde al potencial que tiene y que constata el hecho de que recibiera en la edición anterior cerca de 255.000 asistentes -de los cuales más de 155.000 fueron profesionales del sector-; 100.000 visitantes de público general durante el fin de semana; 9.500 empresas de 156 países y 101 representaciones oficiales.