Consejo de Política Fiscal y Financiera

En directo | Montero ofrece a las comunidades que la aplicación de la nueva financiación sea voluntaria

Los consejeros autonómicos están citados a partir de las 10.30 horas de este miércoles en el Ministerio de Hacienda, aunque las comunidades ya han ido expresando sus diferentes posiciones sobre el nuevo modelo de financiación

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / EP

Rubén Gargoi

Olaya González

Madrid

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preside este miércoles el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que presentará a las comunidades autónomas el nuevo modelo de financiación, que ya ha provocado el rechazo tanto en las regiones gobernadas por el PP como entre algunos dirigentes socialistas por haberse negociado previamente con ERC.

