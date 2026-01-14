La ilicitana Prospera Biotech licencia su crema íntima a la multinacional Procare Health y prepara su salida al extranjero

La empresa surgida del Parque Científico de la UMH Prospera Biotech cierra su primer acuerdo para licenciar uno de sus productos. Se trata de su crema para zonas íntimas Vulvisens, que a partir de ahora comercializará la multinacional española Procare Health dentro de su línea PalomaCare, según informan desde la propia firma.

El contrato supone un importante respaldo al trabajo de la firma que dirige Marta García Escolano y que está especializada en neurodermatología. Es decir, sus productos en lugar de actuar sobre las células de la epidermis hidratándolas, como hacen la mayoría de productos, se centran en los receptores nerviosos de la piel, que son los que provocan reacciones como el picor y otras alteraciones.

El acuerdo con Procare Health abre la puerta a la internacionalización del producto desarrollado por la ilicitana y, además, al escoger la fórmula de la licencia, también permitirá a la compañía centrarse en el desarrollo de otras gamas de productos.

En este sentido, la compañía también tiene ya a la venta cremas para actuar contra la piel atópica bajo el mismo precepto, además de otros para combatir la sudoración excesiva. Sin embargo, su producto estrella es el Oncapsisens, una crema desarrollada especialmente para combatir los efectos secundarios de la quimioterapia, que suele producir reacciones cutáneas.

Precisamente, uno de los nuevos desarrollos en que trabaja la compañía es otro producto, en este caso para paliar las consecuencias de la radioterapia. Un producto que ya se encuentra en fase de ensayo, en el que participarán varios hospitales.

Salida al exterior

De momento, la intención de la firma es seguir vendiendo estas otras gamas directamente, a través de internet o mediante su comercialización en el canal farmacia español. Además, están buscando distribución para empezar también su expansión internacional, de ahí que vean especialmente positivo el acuerdo con Procare Health, que consideran que les dará visibilidad.

Antonio Ferre y Marta García, en los laboratorios de la UMH, en imagen de archivo. / ANTONIO AMOROS

En cuanto a la crema para zonas íntimas, que ahora se venderá con el nombre de Palomacare Vulvisens, se trata de una crema hidratante sedosa que combina la acción de activos neurocosméticos, prebióticos y extractos regeneradores para el cuidado de la zona vulvar externa. Su efecto eficaz contra el picor y sus propiedades hidratantes y reparadoras han sido testadas bajo control ginecológico y pediátrico. Desde su lanzamiento en 2023, ha sido muy bien valorada por quienes la usan, y mujeres y niñas han reportado una reducción en la incomodidad íntima, mejor hidratación y una sensación de confort prolongado, según explican desde la compañía.

Con esta incorporación, Procare Health amplía su portfolio de productos con fuerte rigor científico y refuerza su posición como empresa referente en salud femenina. Desde la apertura de su primera filial en 2015, Procare Health ha experimentado una rápida expansión internacional y actualmente está presente en más de 45 países.

"Este acuerdo con Procare Health no solo puede impulsar la visibilidad internacional de Vulvisens, sino que refuerza nuestro propósito de mejorar la calidad de vida de mujeres a través de la neurodermatología", asegura Marta García Escolano.

Trayectoria

Prospera Biotech se incorporó en 2020 al Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche con el objetivo de desarrollar productos que actúen sobre el sistema nervioso periférico para mitigar las molestias cutáneas. Su propuesta para el cuidado de la piel es el resultado de más de 25 años de investigación en neurociencia llevada a cabo por su fundador, el catedrático Antonio Ferrer, y el grupo de investigación que lidera en el IDIBE-UMH.

Desde su fundación la empresa ha sacado cinco productos al mercado, ha conseguido reconocimientos importantes -como el premio AITEX 2024, el premio del Consejo Social de la UMH 2024 y la distinción Investigador de Oro de la Cruz Roja 2022— y ha cerrado rondas de financiación que han impulsado sus estudios clínicos y su expansión.

El último año su facturación ha superado los 400.000 euros y sus planes pasan por una fuerte expansión en este 2026.