Qué y quiénes están detrás del éxito del aeropuerto de Alicante

Los cerca de 20 millones de pasajeros registrados en el aeropuerto Alicante-Elche durante 2025 dejan tras de sí un mar de datos. En el campo de las cifras están introducidos también muchos quiénes que dan algunas claves sobre cómo se ha gestado el tercer récord tras la pandemia. Así, hay tres evidencias que ha sintetizado la directora de la terminal, Laura Navarro. En primer lugar, la celebración con la que se cierra el ejercicio. Al mejor registro de toda la historia del aeródromo alicantino se llega tras meses de registros únicos. En definitiva, Navarro ha destacado la desestacionalización como principal valor detrás de los 19.950.394 de visitantes.

Son datos muy buenos", ha resumido la responsable de Aena. Navarro ha mirado hacia una realidad incontestable y es que la denominada temporada baja -marcado por el inicio de la Navidad hasta Semana Santa - ha sonado a temporada alta. Enero de 2025 arrancó con una barrera psicológica sobrepasada: la del millón de pasajeros en una mensualidad baja. En concreto, se utilizaron 1.057.214 de billetes. Fue la primera vez que la terminal alicantina supera el millón de viajeros durante un mes de enero y supuso un crecimiento de dos dígitos (10,3 %) respecto al mismo periodo de 2024, el anterior mejor registro.

El segundo hecho contrastado es la "internacionalización". "Casi el 90 % de nuestro tráfico" tiene su origen en mercados no nacionales con especial atención al británico que ya está por encima de los 6,5 millones de pasajeros y supone ya más del 7 % del volumen. Ese incremento exhibe un segundo músculo que, para la directora, impulsa la trayectoria ascendente: el crecimiento de otros destinos europeos. Laura Navarro cita a alemanes, franceses, holandeses, entre otras procedencias; pero, sin duda, son los polacos los que han convertido al aeropuerto alicantino es una máquina de récord.

Datos 2025 Terminal Miguel Hernández

Los ciudadanos del Este Europeo se han convertido en los principales compradores de viviendas en la Costa Blanca y su mayor vinculación residencial se ha traducido en que los pasajeros de este país crezcan un 20,9 % respecto a 2024 y superen el millón de visitantes 1.023.583 (se cuenta siempre entre llegadas y salidas).

El reinado irlandés

En términos empresariales, hay un liderazgo indiscutible. Ryanair es la operadora líder en la provincia de Alicante. La compañía del irlandés Michael O'Leary gestiona el 37 % de los vuelos, un punto porcentual más que en 2024. Ha pasado de 42.373 movimientos a 46.760, en 2025. A mucha distancia está Vueling, que se mantiene en torno a las doce mil operaciones.

Poco ha cambiado el listado de empresas en las primeras posiciones; pues, en tercer lugar, está EasyJet UK que inyectó casi un millar de operaciones en el 2025. Aena registra 9.534 vuelos. A continuación está Jet2.com con 7.536; Norweign air Sweden, con 5.947 movimientos y Transavia Holland, que sube por encima de los 5.000. Entre las novedades, está el salto de Air Algerie que se sitúa en la decimocuarta posición y 1.650 vuelos, el doble que el año anterior.

Respecto a los destinos, el aeropuerto de Manchester se mantiene como conexión de referencia. Alcanza las 927.581 operaciones y crece un 2,8 %. El segundo es el londinense de Gatwick con 853.977 movimientos y una destacada subida del 8,2 %. En tercer lugar, se sitúa el holandés de Schiphol en Amsterdam. Sus 630.657 operaciones le convierten en la terminal de destino con mayor cuota de crecimiento entre los principales (8,8 %).

El cuarto es Barcelona. El Prat es la puerta de salida para otras escalas internacionales y supone más de medio millón de vuelos al año (599.248). La subida se fija en un 2,9 %. A continuación está la conexión con la capital europea: Bruselas. La lista de movimientos vira, de nuevo, hacia Gran Bretaña con Stansted, Bristol y un destacado Birmingham que crece un 14,1 % y se acerca al medio millón de vuelos anuales.