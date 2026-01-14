El textil afronta la feria de Frankfurt en pleno repunte exportador

El textil ha iniciado su circuito ferial en Frankfurt, en el que es el principal certamen a nivel internacional, y lo ha hecho tras cerrar un año en el que, pese a las incertidumbres, las exportaciones han crecido un 3,5 %. Una buena noticia, sin duda, para las 22 empresas de la provincia de Alicante que toman parte en este evento, en un contexto en el que, pese al repunte de las ventas al exterior, todavía son muchos los condicionantes a los que tienen que hacer frente, como un mercado europeo que avanza al ralentí y una fuerte competencia asiática.

Heimtextil, en la ciudad alemana de Frankfurt, es el certamen que abre el circuito ferial anual del sector, y también el más importante por su fuerte vocación internacional. Con más de 3.000 empresas participantes procedentes de 142 países, está previsto que hasta el próximo viernes pasen por el evento alrededor de 50.000 visitantes.

La consellera Marián Cano recorriendo la feria junto a los alcaldes de Alcoy y Ontinyent. / INFORMACION

España participa con 75 firmas expositoras, de las cuales 22 pertenecen a la provincia de Alicante, 14 de ellas de las comarcas de l'Alcoià y El Comtat. Hay otras 22 de la provincia de Valencia, y más en concreto de la Vall de Albaida, que junto a las comarcas alicantinas citadas, conforman el clúster textil de la Comunidad Valenciana.

Y el ambiente con el que acuden es positivo, y más después de conocerse que las exportaciones del textil valenciano se han incrementado en el año que acaba de concluir en un 3,5 %, lo cual es una buena noticia, teniendo en cuenta el complicado contexto internacional al que se han tenido que enfrentar.

El presidente de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval), Pepe Serna, presente en la feria, explica que "afrontamos un año que podríamos calificar de mantenimiento, porque pese a la mejora de las ventas al exterior en 2025, lo cierto es que la situación sigue siendo complicada, con una gran inestabilidad por los vaivenes de EE UU, un mercado europeo que no acaba de arrancar y una competencia asiática que cada vez es más fuerte".

Un expositor de Heimtextil. / INFORMACION

El ambiente en Heimtextil está siendo positivo, con una buena afluencia de compradores. "Las ferias de ahora -destaca Serna- ya no son como las de antes, dado que lo que se busca es establecer contactos con clientes que puedan fructificar más adelante, y no tanto en el propio certamen".

La asistencia al evento alemán también está sirviendo para conocer los productos y tendencias de la competencia, cada vez más centrados en lo que se ha dado en llamar la economía circular, con tejidos que cada vez precisan de menos agua y energía para su fabricación y que, en muchos casos, tienen una base importante de reciclado.

Consellera

En la jornada de este miércoles también ha estado presente la consellera de Industria, Marián Cano, quien ha recorrido la feria junto a Pepe Serna; la directora general de Emprendimiento e Internacionalización, Mónica Payá; y los alcaldes de Alcoy y Ontinyent respectivamente, Toni Francés y Jorge Rodríguez. Cano ha resaltado que "nuestras empresas continúan invirtiendo, continúan apostando por la internacionalización como palanca fundamental para el crecimiento y consolidación de nuestro sector, y consideramos relevante venir a apoyarlas en este certamen".

La consellera, asimismo, ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones del textil a nivel de normativas, remarcando la importancia de atender la realidad de las empresas y respaldar sus exigencias "contra una sobrerregulación europea que supone una desventaja y una merma de competitividad".