La Asociación 361º de Alicante inicia una nueva etapa con Esperanza Blanc como presidenta

La Asociación 361º (Asociación de Publicidad de la Provincia de Alicante) ha abierto una nueva etapa con la renovación de su junta directiva, que pasa a estar presidida por Esperanza Blanc, directora de Desarrollo Corporativo de la agencia Casanova. La nueva presidenta, que sustituye en el cargo a Eloy Licerán, tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la comunicación, la publicidad y la,gestión estratégica de marcas.

El perfil de Blanc, explican desde la asociación, combina visión empresarial, conocimiento del sector y una sólida vinculación con el ecosistema creativo y publicitario de la provincia, lo que refuerza la apuesta de la entidad por un liderazgo cercano, participativo y orientado al crecimiento colectivo.

Blanc asume la presidencia con el objetivo de consolidar a la Asociación 361º como un espacio de referencia para los profesionales de la publicidad y el marketing, impulsando su papel como punto de encuentro, reflexión y generación de oportunidades para el sector.

El relevo se produce después de cuatro años en los que bajo la presidencia de Eloy Licerán y gracias a su compromiso, dedicación y liderazgo, la asociación ha crecido en socios y en visibilidad, aportando conocimiento y facilitando espacios de encuentro entre estudiantes y profesionales del sector, apostando siempre por la creación de sinergias dentro de la industria creativa.

La nueva presidenta de la Asociación 361 º, Esperanza Blanc. / INFORMACION

La presentación oficial de la nueva junta directiva tendrá lugar en el marco de la jornada que organiza la asociación con motivo del Día de la Publicidad, y estará integrada por Reyes García como vicepresidenta; Beatriz Herrera como secretaria general; Ramiro Seva al frente de la secretaría técnica; y David Gil como tesorero, junto a un equipo de vocales formado por Eloy Licerán, Lucía de la Vega, Andrés Karp, Raúl Arias, Luis Zaragoza, Javier Llull, Alfred Pavia, Fernando Almodóvar y Willy Villanueva.

Blanc y su equipo inician el mandato con una hoja de ruta articulada en cinco grandes objetivos, que pasan por reforzar la visibilidad y el posicionamiento de la Asociación 361º como voz autorizada del sector en la provincia; fortalecer la comunidad de socios, fomentando una participación más activa y un mayor sentimiento de pertenencia; impulsar la formación continua y el desarrollo del talento como palanca de competitividad profesional; crear espacios de encuentro, reflexión y networking que generen valor real para los asociados; y estrechar alianzas estratégicas con instituciones, empresas y entidades afines que permitan ampliar el impacto y la proyección de la asociación.

Celebración

“Con mucha calle” es el hilo conductor de la jornada de celebración del Día de la Publicidad que organiza la Asociación 361º de Publicidad de la Provincia de Alicante. Una jornada que se desarrollará en el Auditorio municipal de San Vicente del Raspeig el día 23 de enero y que contará con tres ponentes de alto nivel, como son Nerea Cierco, Leandro Raposo y José Luis Moro, profesionales publicitarios de renombre que compartirán sus experiencias con asociados y amigos de la 361 en una jornada gratuita para la que es necesaria inscripción en el enlace https://lnkd.in/eikBStFD, y que se llevará a cabo gracias a la colaboración del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, Madrid Content School, Grupo El Castillo-Hotel y Villa Universitaria, Eventual e Isola.