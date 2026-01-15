Barceló anticipa una nueva subida de precios hoteleros en 2026

Nueva subida de precios hoteleros. La cadena Barceló anticipa un nuevo alza de los precios en 2026 en el entorno del 4% o 5% de media, después de que este año hayan subido entre un 6% y un 7%, aunque dependerá de cada hotel. “Hay hoteles y geografías que están por debajo del año anterior y otros que han invertido en reformas que tienen un recorrido mayor, pero la industria sigue teniendo una diferencia muy grande entre lo que valía una noche de hotel en Europa y en España”, ha afirmado el consejero delegado del grupo, Raúl González.

El directivo sostiene que la ocupación de los establecimientos, al situarse en la parte alta de la tabla (alrededor del 90%), tiene ya poco margen de recorrido e incluso han empezado a ver reducciones en algunas zonas. “Por ejemplo, en Baleares hemos tenido algún destino concreto en el que ha bajado la ocupación respecto al año anterior”, ha asegurado. ¿El motivo? "El mercado llega un punto en el que no da más de sí y luego también hay una cuestión de estrategia, haces una apuesta por precio y el de al lado tiene más dudas, baja el precio, y te quedas colgado”, ha afirmado.

En cualquier caso, la tendencia es que el sector turístico siga creciendo, aunque a un menor ritmo que en los últimos años pospandemia. En 2025, Barceló registró los mejores resultados de su historia, con un beneficio neto superior a los 300 millones de euros y un beneficio bruto de explotación (ebitda) de entre 530 y 540 millones de euros. “Nunca habíamos crecido a estos niveles”, ha asegurado González. La compañía, que cuenta con hoteles en propiedad, alquiler y gestión (no tiene establecimientos en régimen de franquicia), registró una cifra de ventas de 2.200 millones de euros, un 6% más que hace un año.

Invertir 500 millones al año

Barceló prevé aprobar a final de este mes su nuevo plan estratégico con una doble dimensión temporal (2026-2028 y 2028-2031) y una aspiración de inversión anual de 500 millones de euros, de los cuales el 85% se destinará a geografías en las que la compañía ya tiene presencia y el 15% a nuevos destinos emergentes. “Este año nos hemos quedado un poco cortos, pero porque no hemos encontrado los target, así que si no encontramos nada atractivo invertiremos menos”, ha explicado.

La hotelera, una 'rara avis' del sector con una deuda neta de cero euros y una caja que ronda los 300 millones, advierte sobre el elevado precio de los establecimientos en el sur de Europa y, sobre todo, en España. “Nos está pareciendo todo carísimo y por eso no estamos comprando. Creemos que puede haber oportunidades en otros mercados en los que saquemos mas rendimiento”, ha asegurado González. Como ejemplo cita la compra de hoteles en Marruecos, México o Túnez.

"Nos gustaría seguir creciendo en España, pero creemos que hay poquísimas oportunidades ya en Madrid y en Barcelona. Habrá quien esté dispuesto a aceptar retornos mucho más bajos que nosotros", ha reconocido González, quien ha advertido que el problema es que todos (hoteleras y fondos de inversión) buscan lo mismo: "Al final te vas a un sitio en el que no estemos todos peleándonos".

Entre sus nuevas pretensiones, Barceló apunta a la compra de gestoras (empresas que se encargan de operar diversos hoteles) en aquellos mercados en los que ya tiene presencia, para tener efectos sinérgicos, pero también reconoce que aprovecharán la oportunidad, si surge, en nuevos destinos. “En el Sudeste Asiático estuvimos mirando una gestora con 30 hoteles que nos ayudaba a crecer en esta geografía”, ha explicado.