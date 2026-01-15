BlackRock cerró 2025 con un volumen récord de activos de 14 billones de dólares

La gestora de fondos de inversión estadounidense BlackRock, la mayor del mundo por volumen de activos en gestión, ha vuelto a batir récords. Cerró el pasado ejercicio de 2025 con una cifra de 14,04 billones de dólares (12,05 billones de euros) de activos bajo gestión, lo que supone un incremento del 21,6% respecto a 2024. Esta es la principal conclusión que se desprende del informe de resultados del ejercicio, divulgado este jueves por la compañía presidida por Larry Fink.

Este aumento, muy superior al 14,81% de valor que ganaron sus activos entre 2023 y 2024 —de 10 a 11,6 billones de dólares—, se sustentó sobre un flujo de entrada récord de 698.261 millones de dólares (599.495 millones de euros) durante el ejercicio, lo que supone un 8,9% más que en el año anterior. A su vez, la gestora asumió 341.711 millones de dólares (293.377 millones de euros) en el cuarto trimestre, un 21,4% más que en el mismo periodo de 2024.

Cae el beneficio neto respecto a 2024

Sin embargo, no todas las cifras han variado al alza. El beneficio neto registrado por BlackRock durante el ejercicio de 2024 fue de 5.553 millones de dólares (4.768 millones de euros), un 13% menos que el registrado hace un año. La cifra de negocio, por su parte, alcanzó los 4.216 millones de dólares (20,791 millones de euros), un 19% más.

A su vez, en el último trimestre de 2025, las ganancias netas de la gestora estadounidense cayeron un 33% hasta los 1.127 millones de dólares (968 millones de euros), pese al avance del 23% en los ingresos registrado en el mismo periodo, que ascendieron a 7.008 millones de dólares (6.017 millones de euros).

"BlackRock inicia 2026 con un impulso cada vez mayor en toda nuestra plataforma, viniendo del mejor año y cuatrimestre de nuestra historia en entradas netas. Nuestros clientes nos confiaron 698.000 millones de dólares en nuevos activos, potenciando un crecimiento base orgánico del 9%. Hemos culminado el año con dos cuatrimestres consecutivos de crecimiento orgánico de dos cifras, incluyendo un 12% en el último periodo", detalló el CEO de BlackRock, Larry Fink.

BlackRock se enamora de España

Durante la segunda jornada del Spain Investors Day, el consejero delegado de BlackRock en España, Luis Megías, señaló a nuestro país como uno de los tres preferidos de la gestora. "A día de hoy, gestionamos 50.000 millones de euros de clientes españoles. Y la cantidad que BlackRock invierte en el país a través de todos sus fondos globales ha alcanzado por primera vez en 2025 los casi 100.000 millones. Así que somos importadores netos de capital a nuestra economía", ha destacado Megías en declaraciones recogidas por diversos medios.

Lo cierto es que la presencia de BlackRock en España es considerable. Según un análisis elaborado por 'Estrategias de Inversión', el volumen total de la participación de BlackRock en el Ibex 35 era de aproximadamente 32.400 millones de euros en octubre de 2025.

Naturgy es su mayor posición

La mayor posición de la gestora en el Ibex 35 la ostenta en Naturgy, donde mantiene un 11% de participación tras haberse desprendido el pasado 11 de diciembre de un 7,1% a través de una colocación acelerada de la mano de JPMorgan. En cuanto a tamaño de la empresa, la cotizada más grande en la que BlackRock tiene presencia es el Santander, segunda empresa del selectivo con mayor capitalización bursátil. BlackRock poseía a fecha del último informe, en septiembre de 2025, un 6,851% de la entidad, siendo el mayor accionista institucional del banco presidido por Ana Botín.