Cambios en la cúpula de Helados Alacant: Investindustrial consuma la toma de control y Joaquín Lancis sale de la compañía

Cambio de calado en la dirección de Grupo Alacant, uno de los mayores fabricantes de helados de España y principal proveedor de Mercadona en este segmento. A pesar de que la intención inicial era que se mantuviera en el cargo durante más tiempo, el hasta ahora CEO de la compañía, Joaquín Lancis, sale de la empresa, lo que deja todo el poder en manos de los nuevos ejecutivos nombrados por Investindustrial, el fondo italiano que adquirió la compañía hace ahora un año.

La noticia se produce apenas unos meses después de que Lancis fuera ratificado en su cargo, cuando los nuevos propietarios designaron al danés Per Harkjaer como nuevo presidente en sustitución de Antonio Barón y le mantuvieron en el cargo. Desde entonces, ambos aparecían como administradores mancomunados de la firma.

Hasta este jueves, cuando el Boletín Oficial del Registro Mercantil publicaba el cese de Joaquín Lancis y el nombramiento en su lugar de Gonzalo Ayas Montero, un ejecutivo que se incorporó a Grupo Alacant hace solo cinco meses, en principio como director financiero.

Silencio

Desde la compañía no han querido aclarar si Ayas Montero pasará a desempeñar sus tareas de administrador mancomunado con el cargo de CEO o bajo otra designación. Lo que parece claro es que entre él y el presidente se encargarán de realizar las tareas que desempeñaba Lancis, que tampoco ha querido pronunciarse sobre su salida.

La fábrica de Helados Alacant en Sant Vicent. / INFORMACIÓN

En cualquier caso, queda claro que, frente a otros modelos en que los fondos de inversión toman la propiedad, pero mantienen al equipo directivo para que haya una continuidad, en este caso Investindustrial ha optado por tomar las riendas del negocio directamente. Algo que no ha sentado demasiado bien entre la plantilla de la compañía, donde, además, se ve a Per Harkjaer como alguien lejano y poco accesible, que ni siquiera habla español.

La salida adelantada de Lancis llama especialmente la atención si se ve la evolución de la compañía bajo su mandato. El ejecutivo tomó posesión con CEO de Grupo Alacant en 2017, cuando la compañía facturaba unos 91 millones de euros y tenía un beneficio que no llegaba al millón. Ahora deja un grupo industrial con casi 223 millones de ingresos y un beneficio de más de 21 millones de euros, según las últimas cuentas consolidadas que la firma ha depositado en el Registro Mercantil, correspondientes a 2024.

Una expansión que ha conseguido, en buena medida, mediante compras, como la que le llevó a adquirir la marca de helados veganos 4U Free From, o la adquisición de su competidor Crestas La Galeta, fabricante, entre otros, de la marca Royne y que le abrió las puertas de nuevas cadenas de supermercados en España y Europa. Aún así, todavía más del 60 % de su facturación depende de un único cliente, Mercadona.

Un ex de Danone

En cuanto al nuevo administrador, Gonzalo Ayas ocupaba hasta septiembre el puesto de director financiero de Halcón Cerámicas y previamente había estado en la firma especializada en tecnología marina Navico, según explica en su página de LinkedIn. También tiene experiencia en el sector alimentario, ya que durante seis años y medio desempeñó diversos cargos en Danone.

Fundada en 1972 por un grupo de 35 maestros heladeros, Grupo Alacant es uno de los principales productores independientes de helados en España, centrado principalmente en la producción de marcas blancas, aunque también desarrolla sus propias líneas bajo la denominación Helados Alacant y Antiu Xixona. Otra parte importante del negocio es el suministro para la hostelería y, sobre todo, para las heladerías.

Hasta el año pasado seguía perteneciendo a las familias de los fundadores y a nuevos socios -propietarios de heladerías y cafeterías- principalmente de la provincia de Alicante. En un primer momento, se entablaron conversaciones con la turca Afendis, con la que llegó a anunciarse un acuerdo de venta que se truncó. Fue entonces cuando apareció la opción de Investindustrial, que acabó comprando la firma.