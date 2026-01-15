CCOO gana la batalla de dos pluses a Diputación de Alicante para 300 trabajadores

El Juzgado de Lo Contencioso-Administrativo de Alicante número 3 de Alicante ha fallado a favor de CCOO y ha respaldado su petición para que la Diputación de Alicante reconozca el pago de los complementos de nocturnidad y festividad a los trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal, permisos retribuidos y vacaciones. Aunque cabe recurso, la sentencia supone un respaldo a la petición que el sindicato realizó a lo largo de todo el 2025 sin recibir respuesta. Desde la organización sindical explican que alrededor de 300 empleados se pueden ver beneficiados de esta medida que afecta principalmente al personal sociosanitario que se encuentra en el Centro Doctor Esquerdo y el Hogar Provincial.

El fallo reconoce parcialmente la demanda, en la medida que el sindicato había pedido que el reconocimiento tuviera un carácter retroactivo de cuatro años. Este punto se niega en primera instancia, si bien CCOO estudia recurrir. Fuentes de la Diputación Provincial han señalado que los servicios jurídicos de la institución también estudian el recurso de apelación sobre el fallo y destacan que algunas de las peticiones ya se reconocieron en la Mesa de Negociación.

En concreto, el juzgado "reconoce y declara, como situación jurídica individualizada, el derecho del personal funcionario dependiente de la Diputación Provincial de Alicante, a percibir los complementos retributivos de nocturnidad y festividad durante los períodos de incapacidad temporal, vacaciones y permisos retribuidos; una vez estudiada la procedencia de la percepción de estos complementos de manera individual, y caso por caso respecto a cada empleado público; siendo este derecho en todo caso “pro futuro” desde la implantación del nuevo criterio por la Excma. Diputación Provincial de Alicante". Este último punto cuestiona la pretensión laboral de que esta medida pueda tener un carácter retroactivo

Fachada del Palacio Provincial en Alicante. / HECTOR FUENTES

Tirón de orejas

Uno de los puntos que llama la atención en la sentencia es el abierto "tirón de orejas" que el juez da a la Diputación de Alicante por no contestar a la petición sindical. CCOO presentó la solicitud el 22 de enero de 2025 y una de las cuestiones "sangrantes" para la organización es la falta de respuesta tanto por escrito como en las mesas de diálogo. Textualmente se califica de comportamiento "absoluitamente impropio de una administración moderna" que se negara la explicación que luego se dio en sede judicial. Se refiere al hecho de que "el reconocimiento del derecho establecido por el Tribunal Supremo no puede realizarse en bloque, sino tras su examen caso por caso". "Esta explicación pudo haberla dado la Administración si la misma se hubiera molestado en contestar a la petición del Sindicato ahora recurrente, en lugar de acudir a la comodidad de no hacer absolutamente nada y obligarles a impugnar un silencio administrativo".

El responsable de la sección sindical de CCOO, José Miguel Román, confirma que la Diputación había propuesto la inclusión de estos complementos en el periodo de vacaciones, pero recuerda que la doctrina del Tribunal Supremo era clara en la aplicación de los mismos y que, por lo tanto, las reiteradas negativas de los responsables de Personal carecían de sentido. El responsable sindical considera que el fallo es especialmenre relevante para los trabajadores que se encuentran de baja. Los complementos de este tipo varían en función de la categoría profesional, si bien oscilan entre los 120 y 150 euros mensuales.