Hortensia Herrero sale del capital de Grupo Malasa

Herrecha Inversiones, sociedad patrimonial propiedad de Hortensia Herrero (vicepresidenta de Mercadona y mujer de Juan Roig), ha formalizado el traspaso de su participación minoritaria del 30% en Grupo Malasa, empresa gallega de fabricación de mobiliario a medida, con lo que culmina una etapa "de colaboración estratégica" con la compañía, según ha informado la firma en un comunicado. Tras esta operación, Javier Pérez Patiño pasa a ostentar el 100% del capital de Grupo Malasa y se consolida como único accionista y se mantiene al frente del grupo y de la toma de decisiones.

Según Malasa, la nueva generación de la familia "continúa ganando protagonismo dentro de la compañía" y "reforzando el proyecto empresarial desde una posición de colaboración y trabajo conjunto". Desde la compañía se subraya que esta transacción no supone ningún cambio en la actividad, ni en la estrategia industrial ni en la relación con sus más de 1.000 empleados, repartidos entre España y México, ni con sus más de 90 clientes, entre los que se encuentran importantes grupos internacionales del retail y la hostelería. A través de Herrecha y al margen de su actividad de mecenazgo con el patrimonio artístico valenciano, Hortensia Herrero participa en otros proyectos empresariales, como es el caso de Istobal, empresa dedicada al lavado de coches.

Crecimiento

Herrecha Inversiones "ha acompañado a Grupo Malasa en una etapa clave de crecimiento y consolidación" y ha contribuido a "fortalecer su estructura y su posicionamiento en el mercado". Ambas partes han destacado el "carácter positivo" y "constructivo" de la relación mantenida durante este periodo.

"Esta operación refuerza nuestra visión de largo plazo y nuestro compromiso con el proyecto familiar que es Grupo Malasa. Quiero trasladar un profundo agradecimiento a Herrecha Inversiones por su acompañamiento durante esta etapa, que ha sido muy positiva para la compañía. Afrontamos el futuro con enorme optimismo, apostando por el crecimiento desde dentro y por el trabajo conjunto de todo el equipo que forma parte del grupo", ha señalado Pérez Patiño, consejero delegado del grupo.

Con esta nueva configuración, Grupo Malasa afronta una nueva etapa "centrada en reforzar su crecimiento, su capacidad industrial y su liderazgo en el sector, manteniendo los valores y la visión que han definido a la compañía durante más de 30 años".