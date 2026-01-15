La Unió se manifestará en Madrid contra el acuerdo de Mercosur y el recorte de la PAC

La Unió Llauradora i Ramadera participará en una gran tractorada-manifestación el próximo 11 de febrero en Madrid convocada por su organización estatal Unión de Uniones en contra de las políticas que se están defendiendo desde los despachos de los diferentes gobiernos y debilitando al campo valenciano y a la soberanía alimentaria.

La Unió explica que las explotaciones agrarias afrontan desde hace tiempo una combinación muy difícil de sostener con unos costes de producción crecientes, desde el inicio de la guerra en Ucrania, que no se ven compensados por los precios percibidos por los agricultores y ganaderos. Todo ello se suma a acuerdos comerciales internacionales muy perjudiciales, como los de Mercosur, del que aún no está todo dicho, o Marruecos, que introducen competencia sin reciprocidad en normas sanitarias, ambientales y laborales y una presión regulatoria y burocracia cada vez mayor.

También están encima de la mesa, añaden, propuestas de reforma de la Política Agrícola Común y del Marco Financiero Plurianual que, de prosperar, supondrían un recorte del 22 %. Esta situación provoca una bajada de la renta agraria, menos recursos y más incertidumbre para quienes producen alimentos y para quienes los consumen.

Certel de la protesta convocada en Madrid. / INFORMACION

Para el sector ganadero, donde la brecha de precios tradicionalmente había sido menor, la situación se está haciendo también insostenible por las continuas enfermedades, como la peste porcina africana (PPA), la influenza aviar o la de Newscatle y la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), que están teniendo un grave impacto económico. La organización reclama una revisión de los protocolos y de los planes que están actualmente obsoletos y no atienden a la realidad del campo, ni en prevención ni en compensación.

La Unió destaca que, además, todo esto lo único que provoca es que el escaso relevo generacional que pueda estar habiendo, se paralice. “Sin rentabilidad, sin estabilidad y sin perspectivas de futuro, los jóvenes no se incorporan, las explotaciones cierran y los pueblos se vacían.”, señala Carles Peris, secretario general. “Cuando esto ocurre, no solo pierde el agricultor o el ganadero: pierde el consumidor, pierde la economía local y pierde el país en términos de autonomía y seguridad alimentarias. No se puede cerrar los ojos a esta realidad”, añade.

Asistencia

Por todos estos motivos, y otros muchos que se desprenden de ellos, centenares de agricultores y ganaderos de La Unió, procedentes de toda la Comunidad Valenciana, participarán en la gran protesta-tractorada del próximo 11 de febrero en Madrid.

Hay que señalar que La Unió Llauradora i Ramadera ya celebró una protesta con tractores el pasado 18 de diciembre por las calles de València para denunciar las malas políticas agrarias de los tres gobiernos (Comisión Europea, Gobierno de España y Generalitat Valenciana) hacia el campo valenciano.