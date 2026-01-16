AlicanTec consolida sus alianzas nacionales y autonómicas para asentar el ecosistema tecnológico alicantino

Uno de los primeros balances de 2025 es el que hace AlicanTec. La asociación que agrupa a empresas tecnológicas de la provincia se ha centrado en ampliar la red del ecosistema alicantino y ha cerrado un ejercico en el que ha destacado su entrada en la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Conetic) y la puesta en marcha de los (Alican)Tec Talks, una serie de encuentros de networking para conectar mediante temas de actualidad del ecosistema tecnológico.

AlicanTEC se centra en este nuevo año en seguir colaborando con las entidades empresariales y tecnológicas, especialmente las situadas en los otros territorios de la Comunidad Valenciana, además de participar como colaborador de la Cátedra de Turismo, Tecnología y Talento con Propósito - Tornare (Universidad Europea de Madrid), que aún pendiente de constitución. Desde la asociación han avanzado que se proyecta como un espacio de colaboración entre universidad y empresa orientado a la investigación aplicada y a la generación de conocimiento sobre los principales retos del sector turístico, con especial foco en la tecnología, las personas y su impacto en la actividad empresarial.

Socios e invitados acudieron a la asamblea de Alicantec en Torre Juana. / PILAR CORTES

Nueva edición

Asimismo, el presidente de AlicanTec, Toni Sánchez, anunció que la segunda edición del Tech Day se celebrará la primera semana de junio y cambiarán los roles, en Alicante tendrán lugar las ponencias, y en Elche, la gala de los premios tecnológicos.

Por otra parte, en la asamblea también participó Gloria Díaz, gerente de Conectic para explicar a los presentes la importancia de la incorporación de AlicanTec a la confederación y las ventajas que supone para sus socios, como el contacto y el apoyo bidireccional que existe con el resto de asociaciones miembros repartidas por todo el territorio nacional.

Para concluir la jornada, intervino Juan José Llorente, gerente de Adyen para España y Portugal, una plataforma global de tecnología financiera con un único sistema unificado que presta servicio a empresas como Netflix o Vueling, que explicó la evolución de la compañía y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial en sus procesos.