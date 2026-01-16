BBVA Asset Management incorpora a su convocatoria solidaria los proyectos dirigidos a reforestación

La entidad financiera acaba de poner en marcha la octava edición de la convocatoria solidaria BBVA Futuro. La iniciativa repartirá un millón de euros en donaciones a proyectos solidarios, desarrollados en España, que busquen proporcionar un beneficio social y ambiental. Las donaciones se distribuirán entre propuestas de cinco grandes áreas de actuación: medio ambiente, inclusión social, educación, dependencia, mayores y salud y creación de empleo para colectivos vulnerables, con especial atención al impacto positivo en el bienestar social y la conservación de la naturaleza.

Como principal novedad este año, la convocatoria pone un foco especial en los proyectos medioambientales vinculados a la restauración, reforestación y prevención de incendios forestales, una de las mayores amenazas a las que se enfrenta España. Los incendios no solo destruyen miles de hectáreas de bosque cada año, sino que afectan directamente a la biodiversidad, al equilibrio de los ecosistemas y a la vida de muchas comunidades rurales. Por ello, esta convocatoria priorizará iniciativas orientadas a la recuperación de los ecosistemas afectados por los incendios de 2025, así como a proyectos de prevención y gestión sostenible del territorio que ayuden a reducir el riesgo de futuros incendios, según señalan desde la entidad.

Claves

BBVA ha previsto en sus bases la entrega de cinco grandes premios de 72.000 euros para proyectos de cada una de las cuatro temáticas sociales y una quinta para medio ambiente. Además, figura la concesión de 20 premios de 32.000 euros de los que 16 premios se destinarán a proyectos sociales de ámbito local y cuatro a proyectos medioambientales de esfera nacional.

La convocatoria está abierta a todas las entidades que cumplan con los requisitos establecidos en las bases legales. Las candidaturas podrán presentarse del 16 de enero al 16 de febrero a través de este formulario. Los proyectos seleccionados se publicarán el 12 de junio en la web de BBVA Asset Management. Las donaciones se harán efectivas antes del 31 de julio.

BBVA Futuro Convervador es un fondo de inversión mixto de gestión activa, que dona parte de su comisión de gestión para impulsar esta iniciativa solidaria, lo que permite combinar la inversión financiera con la participación activa en la generación de un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente.