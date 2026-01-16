La Cámara de Alicante iniciará su mudanza al Palas el próximo lunes 23

Con un "Vuleve a casa", la Cámara de Comercio de Alicante ha querido normalizar el forzado traslado de sede a la que se ha visto obligada tras la denuncia de obras ilegales en el centro Panoramis. La entidad ha comunicado que el próximo lunes 23 de enero comenzará los trabajos de cambio de instalaciones de la calle Ruperto Chapí a Cervantes, donde radica el antiguo Palas. Este edificio lo tenía alquilado al Ayuntamiento de Alicante desde hace años y por el que recibía 600.000 euros al año.

El cambio se realizará durante toda la semana, según apunta en un comunicado y durante este tiempo, los servicios se seguirán prestando hasta el jueves en las oficinas frente al Teatro Principal. El jueves se habilitarán servicios mínimos relativos a certificados de origen y registro central, pasando ya el viernes a contar con su horario regular en las proximidades de la Explanada. Con el aviso, se cierra el capítulo de desencuentros por la premura en la que se ha realizado el proceso de salida para el consistorio.

Durante esta operación exprés, las áres municipales, en especial la de Atención al Ciudadano, se han reubicado en otras dependencias municipales. Sin embargo, queda abierta la profunda herida que ha dejado todo este proceso entre la entidad local y cameral. La situación vino agravada por las descalificaciones del presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que tuvieron y tiene su eco en el ámbito empresarial e institucional.

Esta mañana un operario de la empresa de limpieza municipal continuaba con el traslado en el Palas. / PILAR CORTES

Derribo pendiente

La decisión de volver al Palas viene provocada por un efecto dominó perverso. Por un lado, las obras sin licencia que la Cámara realizaba en el puerto de Alicante para levantar su nueva sede salieron a la luz el pasado abril. Al carecer del pertinente permiso municipal, decidieron paralizar la obra antes de que acudiera la Policía Local. Desde entonces, las irregularidades que han salido a la luz fueron constantes y, en la actualidad, Urbanismo ordenó el derribo de la planta extra que se había construido para cumplir con la legalidad sobre la cantidad de superficie edificable en el centro comercial.

Mientras se abría una guerra administrativa, Baño se vio obligado a buscar una salida al hecho de que el contrato de alquiler sobre la sede en la que se encontraban en la calle Ruperto Chapí se acababa el 31 de diciembre de 2025. Con un proyecto fuera de la legalidad y un arrendamiento con fecha de fin, el órgano directivo decidió desahuciar al Ayuntamiento con la consecuente pérdida de ingresos y volver a una sede de la que salió en 2013 tras un ejercicio en el que las pérdidas se elevaron hasta los 3,9 millones, porque dejó de ser obligatorio pagar la cuota cameral para las empresas. Tras ese mazazo, la Cámara cerró un acuerdo para alquilar el remodelado edificio por 525.000 euros anuales. Desde entonces, el contrato de alquiler se ha ido incrementando de acuerdo con el IPC hasta llegar a los 610.000 euros.

En el comunicado, se ha adjuntado una imagen con una recreación virtual en la que se refleja el logotipo y por otro, refleja que es sede del Campus Camara- CEU. La puesta en marcha del acuerdo formativo estaba detrás de la intención de Carlos Baño de contar con un espacio en el que se pudieran compatibilizar aulas y departamentos, cuestión que era imposible en el edificio de Ruperto Chapí. En estos momentos, las clases se imparten en aulas alquiladas en el centro comercial.

Pero, independientemente de este nueva oferta formativa, el problema radica en la gestión de la actuación, pues la Cámara se saltó el paso de pedir licencia municipal en unas obras que suponían una transformación total de una parte de los antiguos cine. Frente a los titubeos iniciales que expresó Carlos Baño, el expediente abierto por Urbanismo ha demostrado que esta solicitud era obligatoria y que, por lo tanto, el proyecto levantado carecía de la revisión oportuna. Así la Cámara siguió adelante y a poco de acabar la actuación, INFORMACIÓN hizo públicas las anomalías.