El campo asalta la calle: Asaja convoca una tractorada el día 22 por el centro de Alicante

Asaja Alicante ha convocado una tractorada para el próximo jueves 22 de enero en el centro de la ciudad. Bajo el lema "Menos mentiras, más soluciones para el campo", la asociación quiere manifestar la delicada situación que atraviesan los agricultores y ganaderos por las políticas y decisiones de una Europa de la que, afirman, “no nos sentimos parte, sino más bien enemigos en nuestra propia casa”. El acuerdo entre la UE y Mercosur ha sido el detonante, a lo que se suma la reivindicación del trasvase Tajo-Segura.

Entre las 11 y las 11,30 horas está previsto que todos los tractores y demás vehículos agrícolas congregados en la avenida Aguilera inicien la marcha por un recorrido que discurrirá por la avenida de la Estación, plaza de Luceros, avenida Federico Soto, avenida Doctor Gadea, avenida Maisonnave, plaza de la Estrella, avenida Óscar Esplá y Explanada, para terminar con un acto de protesta a las 13 horas en la plaza del Arquitecto Miguel López (frente a Casa Mediterráneo). Este enclave ha sido elegido estratégicamente por ser una institución pública integrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y la Unión Europea.

Imagen de una anterior tractorada de Asaja contra las políticas europeas. / AXEL ALVAREZ

Uno de los principales motivos de esta movilización es el rechazo frontal de Asaja al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur en su forma actual. La organización lo considera desequilibrado, sin reciprocidad y que genera una clara competencia desleal. Además, la asociación manifiesta su preocupación por la entrada de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE, sin controles suficientes en frontera.

En este sentido, remarcan, el propio gobierno de Brasil ha admitido públicamente que no es capaz de controlar de forma efectiva el uso de hormonas en la producción de carne, invalidando cualquier garantía sanitaria incluida en el acuerdo. En resumen, para Asaja resulta inaceptable que esos productos entren en el mercado europeo compitiendo con los producidos bajo los estándares más exigentes del mundo, además de poner en peligro la salud de los consumidores y la soberanía alimentaria.

El cartel que convoca la protesta de Asaja. / INFORMACION

La organización, asimismo, afirma que no aceptará recortes del trasvase Tajo-Segura mientras el gobierno de Pedro Sánchez financia trasvases en Marruecos, además de reivindicar una gestión hídrica estable que incluya infraestructuras urgentes para garantizar el regadío. “Sin agua no hay campo, ni empleo, ni futuro”, argumentan.

Asaja Alicante, de igual forma, rechaza los posibles cambios a peor sobre el futuro presupuesto agrario europeo. La organización denuncia la falta de claridad en las cifras, los recortes encubiertos bajo el “medioambientalismo” y el riesgo de que los fondos destinados a la agricultura y la ganadería queden diluidos bajo conceptos genéricos vinculados al mundo rural. Asimismo, expresa su descontando con las políticas verdes imposibles de cumplir. La PAC, remarcan, debe garantizar rentabilidad, no arruinar al productor.

El incremento de los costes de producción, especialmente en fertilizantes y energía, es otro de los factores que empujan al sector a salir a la calle. Asaja alerta de que muchos cultivos alicantinos están abocados a la desaparición si no se adoptan medidas específicas de apoyo. A ello se suma una burocracia creciente que, lejos de simplificar, complica el trabajo diario de agricultores y ganaderos y resta competitividad al sector, al igual que la creciente presión fiscal a la que están expuestos.

Consumidores

ASAJA insiste en que esta protesta también va dirigida al consumidor. Permitir la entrada de alimentos producidos con normas menos exigentes pone en riesgo la calidad, la trazabilidad y la seguridad alimentaria. La política de puertas abiertas de la UE, asegura la organización, permitirá que los lineales de supermercados se llenen de alimentos que no cumplen los estándares de calidad aquí establecidos, con pesticidas aquí prohibidos desde hace más de treinta años, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la sociedad.

Asaja ha comunicado que los tractores partirán desde dos puntos de la provincia para llegar a Alicante: Elche (estadio de fútbol Manuel Martínez Valero) y Castalla (Bodega Cooperativa de Castalla).