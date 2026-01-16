Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta danaAsesinato AlcoySentencia Serra GeladaMédicos y enfermerasPeligro colegio OrihuelaJefté pasado alicantino
instagramlinkedin

Empleo

España suma 204.659 trabajadores extranjeros en 2025 por el tirón de Venezuela y Colombia

Según los datos del Gobierno, los trabajadores extranjeros representan ya el 14,1% del total de cotizantes a la Seguridad Social, 6 décimas más que el año anterior

Trabajadoras recogiendo fresas en Palos de la Frontera (Huelva).

Trabajadoras recogiendo fresas en Palos de la Frontera (Huelva). / JULIAN PEREZ / EFE

EFE

Madrid

La Seguridad Social registró 204.659 afiliados extranjeros más durante 2025, hasta alcanzar los 3.085.477 de cotizantes foráneos y alcanzó la mayor cifra a cierre de año, con Venezuela y Colombia como los países que más trabajadores aportaron al mercado laboral el pasado año.

Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los trabajadores extranjeros representan ya el 14,1 % del total de cotizantes a la Seguridad Social, seis décimas más que el año anterior.

En el último año, el número de ocupados extranjeros creció en cinco sectores del régimen general por encima del 10 %, encabezados por el transporte y almacenamiento (26 % más), mientras que el de autónomos foráneos aumentó por encima del 6,2 % y este colectivo ya representa el 14,5 % del total de trabajadores por cuenta propia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Daniel Guzmán, del cine al punk: 'Vamos a mostrar en Alicante lo que no se debe hacer sobre un escenario
  2. Eder Sarabia, tras el Betis-Elche: 'Me he tomado diez tilas para no hablar del árbitro
  3. Elche se convierte en plató de televisión con la grabación de un concurso de una cadena nacional
  4. Arrancan las obras de rehabilitación en la finca Villa Marco de El Campello: adiós a las buganvillas dañinas
  5. El futuro de Zara: así se protegerá el edificio histórico incluido en su nueva tienda en Alicante
  6. Chloé Zhao entra en la historia de los Golden Globes: ganar dos veces donde solo han premiado a siete mujeres en 80 años
  7. Los regantes del Vinalopó se ven obligados a cerrar el trasvase del Júcar ante la imposibilidad de usar el embalse estatal averiado de San Diego
  8. La demolición de dos bloques de San Antón se activa en Elche tras dos meses paralizada por el amianto

España suma 204.659 trabajadores extranjeros en 2025 por el tirón de Venezuela y Colombia

España suma 204.659 trabajadores extranjeros en 2025 por el tirón de Venezuela y Colombia

Olcina: "Los días más inestables en Alicante por la entrada de aire polar serían el sábado, el martes y el miércoles"

Olcina: "Los días más inestables en Alicante por la entrada de aire polar serían el sábado, el martes y el miércoles"

María Corina Machado dice que le ofreció a Trump la medalla del Nobel de la Paz

Hongos ‘zombi’ y orquídeas ‘ensangrentadas’, entre las nuevas especies reconocidas por la ciencia en 2025

Hongos ‘zombi’ y orquídeas ‘ensangrentadas’, entre las nuevas especies reconocidas por la ciencia en 2025

Julio Iglesias emite un comunicado respondiendo a las acusaciones de agresión sexual

Alicante se atasca por lo pequeño… y se complica por lo grande: 37 incidencias en 15 carreteras esta mañana

Alicante se atasca por lo pequeño… y se complica por lo grande: 37 incidencias en 15 carreteras esta mañana

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal especializado en "vuelcos" de droga en Alicante y Murcia

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal especializado en "vuelcos" de droga en Alicante y Murcia
Tracking Pixel Contents