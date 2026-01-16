La EUIPO se abre a Alicante

A pesar de un impacto económico de más de 450 millones de euros anuales en la provincia y de ser la responsable de más de 2.500 empleos en la zona, de forma directo o indirecta, lo cierto es que la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) sigue siendo una gran desconocida para la mayor parte de la población, que ven las instituciones comunitarias como algo lejano y ajeno a ellos. Y eso a pesar de los más de 30 años que "este trozo de Europa" lleva instalado en la ciudad de Alicante.

Una especie de "barrera invisible" que el director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão, está dispuesto a derribar en este año con todo un paquete de iniciativas para acercar la que es la segunda mayor agencia de la UE a la ciudad y la provincia que la acogen. Así lo ha anunciado durante el tradicional cóctel con el que la institución da la bienvenida al nuevo año.

Un evento que en cada edición logra reunir a representantes y autoridades del mundo económico, político, social y académico de toda la provincia y la autonomía, como la ministra Diana Morant; o el vicepresidente segundo de la Generalitat, José Luis Díez; los alcaldes de Elche y Alicante, Pablo Ruz y Luis Barcala; el presidente de la CEV, Vicente Lafuente; y su homólogo de Alicante, César Quintanilla; el presidente de la Cámara, Carlos Baño; o las secretarias generales de CC OO en l'Alacantí-les Marines, Eva Calleja; y de UGT, Yolanda Díaz; además de representantes de las universidades, de las fuerzas de seguridad o del ejército.

Récord de solicitudes

Negrão ha repasado los logros de la EUIPO en el último año, en el que ha batido su récord de solicitudes de marca y diseños europeos, con casi 328.000, y se ha alcanzado la cifra de los cinco millones de registros desde que se inauguró la agencia, en 1994. Unos logros que ha querido compartir con la ciudad de Alicante, de la que ha asegurado que no solo es "la capital de la propiedad intelectual" de Europa, al albergar a este organismo, sino que "ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales centros de innovación".

Negrão ha destacado la importancia que la innovación y la competitividad tienen en este momento para proteger la "prosperidad" europea y ha señalado que queda "margen" para mejorar. Por eso, se ha propuesto hacerlo empezando por donde puede tener un impacto "más inmediato", en Alicante.

La EUIPO recibe el año en Alicante con su tradicional cóctel / Héctor Fuentes

El directivo ha planteado, en concreto, cinco iniciativas. La primera se dirige al sector educativo y pasa por ofrecer formación a los docentes de secundaria y formación profesional sobre propiedad intelectual, para que puedan trasladarla a sus alumnos y mostrarles como puede ayudarles en el futuro. La segunda pasa por realizar campañas de concienciación y de asesoramiento a los nuevos emprendedores de la zona para que conozcan "como pueden convertir sus ideas en activos estratégicos" gracias a las diferentes figuras de protección que existen. Una tarea a la que también contribuirá la creación de un nuevo galardón para destacar a los jóvenes talentos que sepan utilizar la propiedad intelectual en sus proyectos.

La tercera propuesta tratará de mejorar la colaboración entre la agencia y las empresas alicantinas, mostrándoles cómo una marca o el registro de un diseño puede ayudarles a competir. En este terreno, tal y como ha apuntado Negrão, uno de los puntos claves será dar a conocer el fondo que tiene la EUIPO para ayudar a las pymes a proteger su propiedad intelectual, del que ya se han beneficiado unas 100.000 empresas en todo el continente.

Puertas abiertas

En cuarto lugar, la EUIPO quiere abrir sus puertas también físicamente, para que colegios, colectivos sociales y la ciudadanía en general conozca de primera mano su sede, mediante visitas organizadas. "Queremos que Alicante conozca este trozo de Europa que tiene en su costa y se sienta parte de él", ha señalado.

Por último y enmarcado en uno de los objetivos del nuevo plan estratégico de la institución, se potenciará la creación de una red "de apoyo real" y de formación para respaldar a las mujeres que innovan.

Para conseguir este objetivo, el director ejecutivo de la EUIPO ha pedido el apoyo de los representantes institucionales presentes en el evento. Un guante que se ha encargado de recoger en su intervención el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que ha puesto a disposición de la agencia los Territorios Futura, la red de centros municipales para fomentar el emprendimiento.

En este sentido, el primer edil ha desatacado el beneficio que ha supuesto para la ciudad acoger al organismo europeo, sobre todo como carta de presentación para atraer inversiones y ha puesto como ejemplo las recientes visitas de una delegación china y otra turca a la ciudad para analizar posibles proyectos. "Las grandes economías están buscando la puerta de entrada a Europa y Alicante es esa puerta de entrada", ha señalado.