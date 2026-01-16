El Ibex 35 cotiza con suaves caídas y resiste por encima de los 17.600 puntos

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este viernes con suaves caídas del 0,10% y cotiza en la cota de los 17.625 puntos.

En los primeros minutos de negociación, las mayores subidas dentro del Ibex correspondían a Indra (+2,85%), Rovi (+0,29%), Sacyr (+0,20%) y Grifols (+0,18%). En el lado contrario, destacaban los descensos de Acciona Energía (-1%) y Solaria (-0,67%).

Las principales plazas europeas también abrían con recortes: Londres y Milán bajaban un 0,14%, Fráncfort un 0,12% y París un 0,01%.

En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la creación de la llamada “Junta de Paz” para la Franja de Gaza contemplada en el plan impulsado por Washington, aunque ha señalado que la identidad de sus integrantes se dará a conocer “en breve”. El anuncio llega un día después de que su enviado para Oriente Próximo, Steve Witkoff, comunicara el arranque de la segunda fase del programa.

Además, el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, ha reiterado este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Trump —al que ha descrito como “un hombre de acción”— contempla “todas las opciones” para frenar la “masacre” de manifestantes en Irán.

En el ámbito empresarial español, CaixaBank ha ejecutado el 28,59% de su programa de recompra de acciones durante las ocho primeras semanas desde su inicio, un plan con un importe máximo de 500 millones de euros.

Por su parte, Indra se ha adjudicado el contrato para operar los sistemas de venta y control de accesos (‘ticketing’) de toda la red de transporte público de Londres y su área metropolitana, así como su mantenimiento y evolución hasta 2034. El proyecto está valorado en 524 millones de libras (605 millones de euros) y podría ampliarse por encima de los 845 millones de libras (975 millones de euros).

En materias primas, el barril de Brent, referencia en Europa, se dejaba un 0,06% y cotizaba en 63,72 dólares, mientras que el WTI estadounidense avanzaba un 0,03%, hasta los 59,21 dólares.

En el mercado de divisas, el euro se cambiaba a 1,1612 dólares, y en deuda, el interés del bono español a diez años caía al 3,218%.