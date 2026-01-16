Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta danaAsesinato AlcoySentencia Serra GeladaMédicos y enfermerasPeligro colegio OrihuelaJefté pasado alicantino
instagramlinkedin

Los inversores siguen los pasos de Trump

El Ibex 35 cotiza con suaves caídas y resiste por encima de los 17.600 puntos

Indra lidera los avances tras adjudicarse un contrato para operar los sistemas de venta y control de accesos (‘ticketing’) de toda la red de transporte público de Londres por valor de 975 millones

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, a 12 de enero de 2024, en Madrid (España).

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, a 12 de enero de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este viernes con suaves caídas del 0,10% y cotiza en la cota de los 17.625 puntos.

En los primeros minutos de negociación, las mayores subidas dentro del Ibex correspondían a Indra (+2,85%), Rovi (+0,29%), Sacyr (+0,20%) y Grifols (+0,18%). En el lado contrario, destacaban los descensos de Acciona Energía (-1%) y Solaria (-0,67%).

Las principales plazas europeas también abrían con recortes: Londres y Milán bajaban un 0,14%, Fráncfort un 0,12% y París un 0,01%.

En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la creación de la llamada “Junta de Paz” para la Franja de Gaza contemplada en el plan impulsado por Washington, aunque ha señalado que la identidad de sus integrantes se dará a conocer “en breve”. El anuncio llega un día después de que su enviado para Oriente Próximo, Steve Witkoff, comunicara el arranque de la segunda fase del programa.

Además, el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, ha reiterado este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Trump —al que ha descrito como “un hombre de acción”— contempla “todas las opciones” para frenar la “masacre” de manifestantes en Irán.

En el ámbito empresarial español, CaixaBank ha ejecutado el 28,59% de su programa de recompra de acciones durante las ocho primeras semanas desde su inicio, un plan con un importe máximo de 500 millones de euros.

Por su parte, Indra se ha adjudicado el contrato para operar los sistemas de venta y control de accesos (‘ticketing’) de toda la red de transporte público de Londres y su área metropolitana, así como su mantenimiento y evolución hasta 2034. El proyecto está valorado en 524 millones de libras (605 millones de euros) y podría ampliarse por encima de los 845 millones de libras (975 millones de euros).

En materias primas, el barril de Brent, referencia en Europa, se dejaba un 0,06% y cotizaba en 63,72 dólares, mientras que el WTI estadounidense avanzaba un 0,03%, hasta los 59,21 dólares.

En el mercado de divisas, el euro se cambiaba a 1,1612 dólares, y en deuda, el interés del bono español a diez años caía al 3,218%.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Daniel Guzmán, del cine al punk: 'Vamos a mostrar en Alicante lo que no se debe hacer sobre un escenario
  2. Eder Sarabia, tras el Betis-Elche: 'Me he tomado diez tilas para no hablar del árbitro
  3. Elche se convierte en plató de televisión con la grabación de un concurso de una cadena nacional
  4. Arrancan las obras de rehabilitación en la finca Villa Marco de El Campello: adiós a las buganvillas dañinas
  5. El futuro de Zara: así se protegerá el edificio histórico incluido en su nueva tienda en Alicante
  6. Chloé Zhao entra en la historia de los Golden Globes: ganar dos veces donde solo han premiado a siete mujeres en 80 años
  7. Los regantes del Vinalopó se ven obligados a cerrar el trasvase del Júcar ante la imposibilidad de usar el embalse estatal averiado de San Diego
  8. La demolición de dos bloques de San Antón se activa en Elche tras dos meses paralizada por el amianto

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal especializado en "vuelcos" de droga en Alicante y Murcia

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal especializado en "vuelcos" de droga en Alicante y Murcia

Golpe a un grupo criminal de “vuelcos” de droga en Alicante y Murcia: robos armados y extrema violencia

Golpe a un grupo criminal de “vuelcos” de droga en Alicante y Murcia: robos armados y extrema violencia

España suma 204.659 trabajadores extranjeros en 2025 por el tirón de Venezuela y Colombia

España suma 204.659 trabajadores extranjeros en 2025 por el tirón de Venezuela y Colombia

Olcina: "Los días más inestables en Alicante por la entrada de aire polar serían el sábado, el martes y el miércoles"

Olcina: "Los días más inestables en Alicante por la entrada de aire polar serían el sábado, el martes y el miércoles"

Hongos ‘zombi’ y orquídeas ‘ensangrentadas’, entre las nuevas especies reconocidas por la ciencia en 2025

Hongos ‘zombi’ y orquídeas ‘ensangrentadas’, entre las nuevas especies reconocidas por la ciencia en 2025

Julio Iglesias emite un comunicado respondiendo a las acusaciones de agresión sexual

Alicante se atasca por lo pequeño… y se complica por lo grande: 37 incidencias en 15 carreteras esta mañana

Alicante se atasca por lo pequeño… y se complica por lo grande: 37 incidencias en 15 carreteras esta mañana
Tracking Pixel Contents