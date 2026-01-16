La inflación comprime a las rentas bajas y medias en Alicante por la vivienda y los suministros

La evolución de los precios al consumo constituye una variable fundamental para comprender la situación económica de un territorio y su impacto sobre el poder adquisitivo de las familias, la competitividad empresarial y las decisiones de consumo e inversión. El análisis de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondientes a la provincia de Alicante durante el período 2020-2025, tanto en términos generales como desagregados por componentes, revela una situación particularmente preocupante caracterizada por niveles de inflación sistemáticamente superiores a la media nacional y una presión especialmente intensa en componentes esenciales del gasto familiar, lo que está comprimiendo las rentas bajas y medias fundamentalmente por los precios de la vivienda y los suministros.

Así lo atestigua un informe de Ineca, en el cual se subraya precisamente que, incluso durante esta fase de desinflación, la provincia de Alicante mantiene sistemáticamente niveles de inflación superiores a la media nacional. Esta diferencia, aunque reducida en términos absolutos (habitualmente entre 0,1 y 0,4 puntos porcentuales), resulta persistente y estructural, lo que indica la existencia de factores específicos provinciales que están generando presiones inflacionistas adicionales.

La factura de la luz es uno de los elementos que está tirando de la inflación. / Ricardo Rubio / EP

Especialmente preocupante resulta la evolución observada durante el último trimestre de 2025. Tras haber alcanzado niveles mínimos en torno al 0,1% en julio de 2025, la inflación experimenta un repunte brusco que sitúa la tasa de variación anual en el 3,3% en Alicante y 2,9% en España en diciembre de 2025.

El análisis desagregado por componentes del IPC correspondiente a diciembre de 2025 revela una heterogeneidad significativa en el comportamiento de los diferentes grupos de gasto, con divergencias notables entre la evolución provincial y la nacional.

El índice general sitúa la inflación en Alicante en el 3,3 %, claramente superior al 2,9 % registrado en el conjunto de España. Esta diferencia de 0,4 puntos porcentuales, aunque pueda parecer reducida, resulta significativa en términos de pérdida de poder adquisitivo acumulada y de presión sobre las economías familiares de menor renta.

El precio de la vivienda es otro elemento inflacionista en la provincia de Alicante. / Jose Navarro

El componente más preocupante resulta ser el grupo «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles», que presenta una variación anual del 10,4% tanto en Alicante como en España. Esta cifra, extraordinariamente elevada y muy superior al índice general, refleja la persistencia de tensiones en los costes asociados a la vivienda y los suministros energéticos.

Gasto obligatorio

Este dato resulta especialmente significativo por el carácter ineludible del gasto: Se trata de gastos de naturaleza obligatoria y escasamente comprimibles, lo que significa que los hogares no pueden eludir esta presión inflacionista mediante ajustes en sus patrones de consumo y porque representa una proporción muy elevada del gasto familiar, especialmente en hogares de rentas bajas y medias, donde puede superar el 30-40% del presupuesto total. Este indicador valida plenamente los análisis anteriores sobre el encarecimiento del sector inmobiliario como factor crítico que está erosionando el poder adquisitivo de las familias alicantinas y, por tanto, su capacidad de gasto en otros bienes y servicios.

De hecho, el impacto de la inflación provincial resulta regresivo, afectando de manera desproporcionada a los hogares de menor renta. Los componentes con mayor inflación (vivienda y suministros: 10,4%; alimentación: 4,8%) son precisamente aquellos que representan una proporción más elevada del gasto en hogares de rentas bajas y medias (pudiendo superar conjuntamente el 50-60% del presupuesto).

De otro lado, colectivos con rentas fijas o cuya actualización se vincula al IPC general (pensionistas, funcionarios con actualizaciones salariales predefinidas) están experimentando una pérdida efectiva de poder adquisitivo, dado que sus ingresos se actualizan en función del IPC general, mientras los costes esenciales en la provincia (vivienda, alimentación) crecen al 10,4% y 4,8% respectivamente.