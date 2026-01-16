Juan José Llorente, experto: “Con el aprovechamiento de datos e IA, eres más eficiente a la hora de detectar el fraude en los pagos”

-¿Cuál es la apuesta de esta plataforma de pago?

-Fundamentalmente hemos visto que las necesidades de las empresas son tres áreas a la vez: maximizar, es decir, conseguir que tengan éxito todas las ventas posibles; segundo, gestionar y prevenir el fraude sobre las ventas online; y en tercer lugar, reducir el coste todo lo posible. Entonces, lo que estamos haciendo es apoyarnos en todos los datos que pasan por nuestra plataforma soportados por inteligencia artificial para optimizar estas tres cosas a la vez en combinación. En nuestro caso, mejorar un producto que ya teníamos y que está consiguiendo mejorar ratios de autorización, a la vez que recortas la carga operativa.

-¿Existe interés de las empresas por incorporar esta tecnología, se ha perdido el miedo a la IA?

-Lo que está haciendo la IA es automatizar muchas más cosas que antes estaban basadas en reglas más manuales y la segunda es que te permite optimizar mirando todo el flujo de conversión y no cada uno de los pasos de manera aislada, que es lo que se tendía a hacer.

-¿Menos tiempo y más seguridad es el resumen?

-Sí, más seguridad, más escalable; pero también una aprobación con mayor ratio de éxito.

-¿Qué detectáis?

-Hay razones reales para rechazar una transacción, pero digamos que tecnológicamente lo que cuenta es cómo se envían estas llamadas, estas peticiones. Cada una de las redes, países, bancos, etcétera, te pueden requerir pequeñas alteraciones en cómo lo estás enviando. Ahí una tecnología muy actual como la nuestra te permite ir haciendo estos cambios. Eso juntamente en la inteligencia artificial lo que nos permite ir optimizando cada uno de estas.

-¿Hay una mejor conexión entre canales o dónde está ese plus?

-Porque a la petición que estás haciendo, la información que estás enviando al banco que emite la tarjeta o al método de pago, le envías una información mejor y más completa que hace que tenga un contexto y, por lo tanto, apruebe más.

Juan José Llorente, a la izquierda, durante la charla que dio en AlicanTec. / INFORMACIÓN

-En la prevención de fraude, ¿las empresas dónde están siendo atacadas?

-Existe históricamente la posibilidad de un fraude. Al final es una persona que hace una compra que luego dice que no ha sido. Si el algo así, puede ocurrir por diferentes razones. Desde una persona que tiene mucha cara hasta que ha habido en cualquier lugar del mundo han entrado en los sistemas de tal banco y han sacado cierta información. El riesgo cero no existe, pero cualquier empresa lo que va a querer es controlar al máximo ese problema. Así, en los últimos años, hay un cambio muy importante y es que, junto con el aprovechamiento de todos esos datos, cuentas con inteligencia artificial que te permite ser mucho más eficiente a la hora de detectar el fraude y, además con mucho menos trabajo manual.

-¿Qué otra información aporta este tipo de tecnología?

-Apoyándote en la inteligencia artificial hay ciertas conclusiones que sacas a nivel de riesgo en la compra online. Por ejemplo, un cliente que has visto en otros sitios. Nosotros estimamos que por encima del 80% de los compradores que vemos online son compradores que ya han comprado previamente a través de la de la plataforma. Entonces al final de alguna manera tienes indicadores previos de cómo de confiable es un consumidor, lo cual a nivel de riesgo te ayuda mucho.

-¿Las empresas españolas tienen confianza a la hora de utilizar la IA?

-Es una opinión más personal, pero no veo rechazo. Diría que en 2024 empezó a generarse bastante más interés y en 2025 ha habido un cambio bastante importante.

-¿Y sobre el uso generalizado?

-Vimos una explosión del uso ChatGPT que imagino quedará reflejado en el próximo informe anual; pero, sin duda, ha habido un incremento.

-Adyen estará en Fitur. ¿El turismo es un sector importante o interesante?

- Sí, sin duda, a nivel de toda la empresa, pero diría que en el caso de España incluso más. Trabajamos con casi todas las aerolíneas españolas y muchas cadenas hoteleras, donde estamos creciendo. A nivel de pago son sectores complejos, porque tienes clientes que vienen de distintas geografías del mundo, donde tienes distintas monedas, distintos métodos de pago, y tienes importes elevados. Es muy importante que gestiones bien el riesgo de fraude.

-¿Destaca algún otro sector?

-Hay varios, pero le destacaría todos aquellos donde tienen comercio unificado, o sea, donde tienes comercio minorista que tiene tanto parte online como parte física. Es el caso de la moda y luego empresas que son puramente del mundo online. Es el caso del transporte como Cabify o Uber; compañías de streaming como Netflix o Spotify. Son áreas donde trabajamos mucho.

-Por otro lado, está el consumidor. ¿Cómo le beneficia?

-Nosotros somos empresa B2B, nuestros clientes son sociedades; pero para ellas es importante ofrecer buenos servicios, es decir, que al final si a ti te permitan pagar en el modo que quieres y que no tener ninguna interrupción, ningún problema, pues digamos, para ellos es el ideal y para ti no tardar también es importante. Alguno de los estudios teníamos señalaba que había un 77% de consumidores que decían que en una tienda física no están dispuestos a esperar más de 5 minutos en una cola. Pues a través de métodos de pago, es parecido, hay que eliminar las colas.

-¿El uso de la IA como asistentes en las compras es una realidad?

-Diría que esta circunstancia está más a nivel de atención a la cliente asistida por inteligencia artificial. Ahora mismo hay diversos protocolos que se están formando, uno es con Open AI, otro es con Google. Le apuntaría que, de alguna manera, se están poniendo las reglas del juego para que haya un entorno confiable y que esto pueda despegar, porque hay mucho interés.

-¿Qué otros servicios prestan?

-Nos definimos como una empresa tecnológica que trabaja en el mundo de los pagos y de los servicios financieros. Básicamente, y por resumir, simplificamos para las empresas muchísimo el recibir dinero de consumidores por cualquier vía, lugar, moneda, canal y método de pago relevante.

-¿Todo tipo de empresas?

-Medianas y grandes. Eso significa compañías que tengan un volumen por encima de los 5 millones de euros. Normalmente, donde más aportamos es cuando una empresa tiene un panorama de pagos complejos, es decir, cuanta más presencia internacional tienes y el nivel de gestión de riesgo es más complicado, pues es donde más aportamos. También si no trabajas solo online, sino además tiendas físicas y quieres tener una visión de ese mismo consumidor. Tenemos una tecnología propia, digamos, todo el desarrollo de la plataforma ha sido y es gestionado íntegramente internamente y luego nosotros tenemos varias licencias.

-¿Cuáles tienen?

-Tenemos una licencia bancaria en Holanda con validez para toda la Unión Europea, reportamos al Banco de Holanda y al Banco de Central Europeo, tenemos licencias en Estados Unidos, en Australia, en Singapur, entre otros. Esto te permite tener una independencia completa, es decir, puedo recibir el dinero de los comercios, abonárselo a ellos sin depender de un tercer banco o de autorizaciones. Incluso más allá nos permite dar lo que llamamos algunos servicios financieros embebidos, es decir, podemos hacer una creación de cuentas, podemos emitir tarjetas, aunque no es nuestra verdadera vocación.

-¿Estáis sometidos a regulación, pero trabajáis con criptomonedas?

-Sí, estamos regulados al máximo nivel y sujetos a toda la legislación de prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, etcétera. En ese sentido, trabajamos con los métodos de pago más extendidos, pero a día de hoy no trabajamos con criptomonedas.