Turisme tira de digitalización e información en tiempo real para posicionar la marca en Fitur

Pulseras inteligentes, experiencias inmersivas y datos a tiempo real componen la apuesta de este año de Turisme para Fitur que arranca este próximo miércoles 21 de enero. La Comunidad Valenciana participará con un estand que ha definido como "inteligente basado en digitalización y datos en tiempo real, diseñado como una gran ventana abierta al mundo" en la que mostrar todos los destinos que componen su oferta, la gastronomía, la cultura, los paisajes y también su carácter innovador.

La consellera de Turismo, Marián Cano, y el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, han presentado este viernes la propuesta de 3.285 metros cuadrados, 500 más que en la edición anterior y con un coste de 1.683.500 euros, algo más de 100.000 euros menos que en 2025. En cuanto a distribución de espacios, la Generalitat mantiene a grandes rasgos la línea del año anterior, es decir, una distribución de dos alturas con una amplia plataforma para las empresas y una plaza central para la presentación y anuncios de grandes temas.

Cano ha explicado que, una de las principales novedades de este año, es que el estand integra una plataforma digital propia que conecta el espacio físico con el entorno digital. Así, ha señalado que "a través de pulseras inteligentes y una web-app, visitantes, profesionales y coexpositores podrán interactuar en tiempo real, acceder a contenidos promocionales, concertar reuniones e intercambiar contactos".

La consellera Marián Cano, durante la presentación de Turisme para Fitur 2026. / INFORMACIÓN

Las pantallas del pabellón mostrarán datos y contenidos en directo, como el pulso del pabellón, rankings de afluencia y emociones, imágenes desde la Comunidad Valenciana, la actividad de networking o un mural social con publicaciones etiquetadas con el hashtag #ActitudMediterránea. "Esta monitorización permitirá analizar flujos, tiempos de visita y niveles de interacción para optimizar la gestión y el rendimiento del espacio", ha apuntado la titular de Turismo durante la presentación realizada en València.

Además, ha destacado que "el estand contará también con una pantalla de inteligencia turística de gran formato que mostrará la realidad del sector, quiénes somos, cómo crecemos y hacia dónde vamos". La idea que ha presentado Turisme es convertir el "big data turístico" en una experiencia ligada a un relato. Cano ha asegurado que "no hablamos solo de cifras, hablamos de empleo, de crecimiento, de visitantes que nos eligen y de un sector que es motor económico y social", según recoge Europa Press.

Presencia empresarial

Otra de las novedades que ha anunciado Marián Cano es que "en esta edición de Fitur, empresas punteras del sector del mueble como Andreu World, Point y Actiu han cedido mobiliario de diseño para el estand". Para la consellera, "esta unión entre turismo e industria permite que el estand sea, además, un escaparate para un sector reconocido internacionalmente por su innovación y diseño".

Recreación de la plaza central en el estand de Turisme para Fitur 2026. / INFORMACIÓN

El pabellón acoge todas las marcas turísticas de la Comunitat Valenciana, que son Castellón, València Turisme, Costa Blanca, València, Alicante, Elche y Benidorm, y a más de 350 empresas coexpositoras, consolidando el enfoque profesional y de negocio en el certamen, que recordemos abre sus puertas el fin de semana para al público generalista. La distribución incluye una gran plaza central, tres salas de presentaciones, un espacio de showcooking, zonas de reuniones y áreas específicas para medios de comunicación.

Además del estand principal, la Comunida Valenciana dispone por primera vez de un espacio propio en Fitur Travel Technology, destinado a empresas valencianas especializadas en soluciones tecnológicas para el sector turístico, y mantiene su presencia en Fitur LGTBQ+, Fitur Sports y Fitur Screen, reforzando la diversidad y especialización de su oferta, donde también estará la Costa Blanca, tal y como anunció el presidente del Patronato, Toni Pérez.

Como en otras ocasiones, el diseño se ha realizado para que Turisme pueda reutilizar la propuesta en otras citas profesionales como Madrid Fusión, ITB Berlín, World Travel Market en Londres o IBTM en Barcelona. En cuanto al programa, desde la Conselleria han confirmado que el acto central se realizará el miércoles 21 por la mañana con la apertura de la feria y que el equipo técnico ultima la programación de actividades muy intensas realizadas en colaboración con las marcas turísticas y municipios.