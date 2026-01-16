Energía
La UE defiende que España debería bajar los impuestos de la electricidad para apoyar a los hogares vulnerables
Ditte Juul Jørgensen,directora general de Energía de la Comisión Europea, señala que la fiscalidad de la electricidad en España está algo por encima de la media de la Unión Europea
Servimedia
La directora general de Energía de la Comisión Europea, Ditte Juul Jørgensen, sostuvo este viernes en el Fórum Europa que España "se puede plantear" reducir la carga impositiva aplicada a la electricidad para ayudar a los hogares vulnerables en sus necesidades de calefacción y refrigeración.
Así se expresó Jørgensen en este evento organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, donde señaló que la fiscalidad de la electricidad en España está algo por encima de la media de la Unión Europea.
"Es un aspecto que se puede plantear", afirmó la responsable europea, quien lamentó que de forma general en muchos países de la Unión la factura eléctrica incluye muchos impuestos y cánones, además de conceptos que nada tienen que ver con la energía, como la televisión.
Por ello, incidió en la importancia de reducir el nivel impositivo para que la electrificación sea competitiva comparada con otras fuentes energéticas, algo que también sería favorable para la industria y las empresas.
Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, quien se encargó de la presentación de Jørgensen en esta tribuna informativa, destacó que dirige "una de las unidades más importantes de las instituciones europeas" y añadió que "lo han demostrado varios eventos de los últimos años".
Además, tras recordar que ocupa su puesto desde 2019, valoró su "disposición para llegar a consensos" y la señaló como "una de las artífices del proyecto europeo".
"Hay que defender el sueño europeo frente a las pesadillas de otros lugares", concluyó el 'número dos' de Energía, quien pidió "refrendar el modelo económico y social abierto que representa la UE".
