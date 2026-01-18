Javier Torá, el alicantino que abre las puertas al sur de China

Hay historias que se cuentan solas, porque el protagonista tiene el atractivo de ser poliédrico y vivir con normalidad lo que en realidad no lo es. Javier Torá (Petrer, Alicante, 1971) pertenece a la generación X y, hace ya 20 años, una oportunidad laboral lo llevó hasta China tras varias experiencias fallidas en su pueblo natal y Cádiz.

Con un inglés cogido con alfileres, el empresario comenzó a trabajar para el que era su competidor con el objetivo de montar una red de compras y distribución. Cuando llegaron las diferencias, su visión de negocio y su capacidad para adaptarse al emergente mercado asiático hizo que acabara comprando la sociedad con nombre y sello propio.

Elegant Supreme está especializada en la fabricación de productos de marroquinería y moda. Con una facturación superior a los 60 millones, la empresa es un aliado de confianza para marcas de lujo como Armani y para otras de gran consumo como Inditex, Desigual y C&A. Cuenta con tres plantas: la primera y origen del negocio está en la próspera localidad china de Guangzhou; la segunda, en Myanmar (Birmania), y la tercera, en Petrer, una de las cunas españolas del calzado.

En la localidad alicantina es donde Torá quiere exportar una revolución: una fábrica automatizada que ya está probando en China. La idea forma parte de ese manual de resiliencia en el que ha convertido su día a día. «La principal diferencia que observo entre trabajar en un país y en otro es la velocidad; mejor dicho, la percepción de la velocidad. Cuando voy a España veo lo mismo que hace 20 años, a lo mejor el 5% o 10 % ha cambiado. Sin embargo, en China todo cambia a un ritmo trepidante», comenta, mientras muestra con la cámara de su ordenador el paisaje que ve desde su oficina, repleto de torres de oficinas. «Todo esto eran cañas y ratas hace apenas 15 años», añade.

De doble dirección

Con el tiempo, Torá ha aprendido a interiorizar los tiempos. «Vivir aquí [en China] es hacerlo en tensión continua. Desde que te levantas hasta que te acuestas, todo es competitividad», afirma. Pero la adaptación y el éxito le han servido para que la Cámara de Comercio de España en China lo viera como un embajador en el sur del país.

Lleva una de las tres delegaciones que hay en el país. «Mi papel aquí es ayudar a las empresas que quieren venir a China y al contrario. Somos cinco directivos que trabajamos de manera desinteresada. Luego ya hay un equipo profesional», comenta. Torá asegura que hay interés por España y celebra tanto el éxito de compañías como el Grupo Antolín y Mondragón. También bromea con lo bien que les va a otras marcas como Cinco Jotas.

En esa doble puerta de salida y entrada, el empresario advierte de dos cuestiones: la explosión de la burbuja inmobiliaria en el gigante asiático, que ha perjudicado a empresas de la construcción, y la nacionalización. «Antes estaban locos por cualquier cosa importada, pero ahora mismo seleccionan mucho. Si pueden consumir lo fabricado en China, siempre lo anteponen. Siempre que no sea lujo, claro», argumenta.

También alerta de la pujanza del mercado online, donde considera que los chinos son grandes consumidores. Esta nueva diferencia la pone asimismo sobre la mesa, porque cree que el error de muchas compañías españolas es pensar en vender allí bienes que no encajan con las preferencias chinas. «Como se suele decir, el producto es irrelevante, porque, al final, lo que realmente cuenta es lo que piensa tu cliente», subraya. En este sentido, Torá ha logrado mucho, pues ha sabido encajar fábrica, referencia y país, porque ni las calidades ni el valor son iguales en España y en China. La adaptación es una parte fundamental del negocio. Y aquí es donde se aprecia la curva de aprendizaje.

El emprendedor empezó a trabajar en la firma familiar, que cerró, y después montó su propio proyecto empresarial, que también acabó bajando la persiana. Desde entonces, se considera creyente de las segundas oportunidades y, sobre todo, practica la «inteligencia emocional» ante cualquier envite. «Hay que analizar lo que te ha ido mal, cómo salir del atolladero. No es fácil, pero es la base», comenta. En ese sentido, recalca que «en China la gente es supervaliente, superatrevida, no se puede ni imaginar».

Esa parte más emotiva y personal es la que proyecta en Torá Wine, la bodega que ha reconstruido en la provincia de Alicante y que se ha convertido en un nexo con su tierra de origen. «No producimos, embotellamos vino», detalla. El viñedo, localizado entre las localidades de Jumilla y Pinoso, es un patrimonio familiar que estaba en las últimas. Su recuperación es un aliciente que ahora quiere abrir sus puertas para poder albergar eventos y celebraciones. Pero como el empresario es de los que no da puntada sin hilo, la marca se comercializa en China y España.