Alicante Port Innova se consolida con la incorporación de 19 nuevas empresas

La asociación Alicante Port Innova ha presentado el balance de actividades desarrolladas durante 2025 y las principales líneas estratégicas para 2026 en el marco de su asamblea general, celebrada este lunes. Un encuentro clave para el ecosistema innovador portuario que ha supuesto la incorporación de 19 nuevas empresas asociadas, reforzando así la consolidación de una iniciativa impulsada por la Autoridad Portuaria y por la visión de su presidente, Luis Rodríguez, de crear un entorno estable de colaboración, innovación y competitividad en el puerto. En estos momentos son ya 27 las empresas que respaldan el proyecto.

A lo largo del último ejercicio, la asociación ha desarrollado una intensa actividad orientada tanto a la dinamización del ecosistema innovador como al impulso de la sostenibilidad, dos ejes estratégicos que definen el futuro del Puerto de Alicante.

La asociación juega un papel determinante en la transformación del puerto en un hub de innovación, sostenibilidad y economía azul, y en la proyección del programa Ports 4.0. No en vano, en las últimas ediciones, la Autoridad Portuaria de Alicante presentó 31 proyectos. En la primera, el 11% de todos los proyectos nacionales validados concurría de la mano del puerto alicantino. En la segunda edición esta cifra ascendió hasta el 13,7 % del total de proyectos presentados por las 28 autoridades portuarias que hay en España.

Vista general del Puerto de Alicante a vista de dron. / INFORMACION

En el ámbito de la innovación, la capacitación y la transferencia de conocimiento, Alicante Port Innova ha apostado por acercar tecnologías disruptivas a las empresas del entorno portuario. Destaca el programa formativo llevado a cabo sobre inteligencia artificial aplicada a operaciones portuarias, Big Data y ciberseguridad e IoT para directivos y técnicos. También la celebración de foros estratégicos como Territory Connected y el MedBlueTech Summit, este último en colaboración con Casa Mediterráneo, y que han posicionado a Alicante como punto de referencia en economía azul e innovación marina.

De forma complementaria, Alicante Port Innova ha reforzado su papel como puente entre el puerto, la universidad y el talento joven, organizando durante 2025 jornadas de difusión del programa Ports 4.0 en la Universidad Miguel Hernández, la Universidad de Alicante y la Universitat Politècnica de València – Campus de Alcoy. Estas sesiones han permitido acercar los retos reales del entorno portuario a estudiantes, investigadores y startups de base tecnológica, fomentando la participación del ecosistema universitario en proyectos de innovación abierta, asesorando y facilitando la generación de nuevas ideas alineadas con las necesidades del Puerto de Alicante.

Embarcaciones atracadas en el Puerto de Alicante. / INFORMACION

Uno de los hitos más relevantes del ejercicio ha sido el impulso decisivo al sandbox regulatorio del Puerto de Alicante, un entorno pionero que permitirá testar y validar tecnologías innovadoras en condiciones reales, reduciendo barreras normativas y acelerando la transferencia de soluciones al mercado. Este instrumento refuerza el posicionamiento del puerto como laboratorio vivo de innovación y abre nuevas oportunidades para startups, empresas tecnológicas y centros de investigación.

Paralelamente, la asociación ha intensificado su actividad en sostenibilidad, transición energética y movilidad sostenible. Durante 2025 se han sentado las bases para la implantación de una planta de hidrógeno verde en el puerto, se han explorado proyectos vinculados a combustibles alternativos como el metanol y el amoniaco verde, y se han analizado soluciones de eficiencia energética, almacenamiento y gestión inteligente de la red. En materia de movilidad, Alicante Port Innova ha impulsado proyectos de electrificación de flotas y maquinaria portuaria, así como iniciativas de movilidad sostenible puerto-ciudad, entre las que destaca la futura lanzadera autónoma y eléctrica para cruceros.

La memoria presentada refleja también el papel de la asociación como facilitador de financiación pública, acompañando a empresas y entidades en el acceso a programas autonómicos, nacionales y europeos, y captando fondos para reforzar su estructura y capacidad de acción. Este trabajo ha permitido convertir los objetivos estratégicos en proyectos concretos, pilotos reales y una cartera sólida de iniciativas en digitalización, economía azul, energía limpia y logística inteligente.

Prioridades

De cara a 2026, Alicante Port Innova afronta una etapa de consolidación y escalado. Entre sus prioridades se encuentran la activación efectiva del sandbox regulatorio, la puesta en marcha de nuevos pilotos tecnológicos, el refuerzo de la formación especializada y la mejora de su identidad y visibilidad corporativa, con el objetivo de seguir atrayendo talento, inversión y proyectos de alto impacto.

El puerto de Alicante aspira a convertirse en un espacio de innovación donde los emprendedores que apuestan por la sostenibilidad y la digitalización puedan poner en marcha sus proyectos y colaborar en la modernización del sector logístico-portuario.