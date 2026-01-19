Asaja Alicante aplaza la tractorada por Alicante al 29 de enero

ASAJA Alicante ha decidido postergar la tractorada y acto de protesta al 29 de enero tras la declaración de tres días de luto oficial por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz la pasada noche. La asociación agraria se suma al duelo por las víctimas, así como al dolor de sus familias, por lo que suspende la movilización planificada para este jueves 22 de enero en señal de respeto. A la vez, anuncia que el jueves 29 realizará la tractorada con el itinerario y los argumentos ya anunciados y previstos.

Bajo el lema: "Menos mentiras, más soluciones para el campo", Asaja Alicante insiste que la situación del campo es insostenible y señala el acuerdo UE-Mercosur y el anuncio del Gobierno central de financiar trasvases en Marruecos mientras recorta el Trasvase Tajo-Segura como los detonantes de esta movilización de agricultores y ganaderos alicantinos.

Itinerario

El itinerario y planificación se mantienen para el 29. Entre las 11 y las 11,30 horas está previsto que todos los tractores y demás vehículos agrícolas congregados en la avenida Aguilera inicien la marcha por un recorrido que discurrirá por avenida de la Estación, Plaza de Luceros, avenida Federico Soto, avenida Doctor Gadea, avenida Maisonnave, Plaza de la Estrella, avenida Óscar Esplá y Explanada, para terminar con un acto de protesta a las 13 horas en la Plaza del Arquitecto Miguel López (frente a Casa Mediterráneo). Este enclave ha sido elegido estratégicamente por ser una institución pública integrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y la Unión Europea.