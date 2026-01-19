La australiana QBE Insurance, la aseguradora común de Iryo, Renfe y Adif, tendrá que hacer frente al accidente ferroviario en Córdoba

La aseguradora australiana QBE Insurance, a través de su sucursal QBE Iberia, es la compañía que tendrá que hacer frente a buena parte de los costes del accidente ferroviario en Córdoba ya que es la firma que trabaja con las tres empresas más directamente afectadas: Iryo, Renfe y Adif. QBE ha confirmado que proporciona el seguro obligatorio de viajeros a los tres grupos ferroviarios, aunque no ha proporcionado cifras concretas.

"En estos momentos, nuestra prioridad es colaborar en todo lo necesario con la investigación y ofrecer el apoyo correspondiente a las víctimas y a sus seres queridos", han explicado fuentes del grupo, aunque no han precisado más detalles sobre las pólizas. "Lamentamos profundamente lo ocurrido. Nuestros pensamientos están con las víctimas de este accidente y con sus familias. QBE es uno de las aseguradoras principales de Renfe y Adif, así como de una parte del seguro de Iryo", han concluido. Los seguros de viajeros son aquellos que están ligados a cada billete de tren y que son obligatorios bajo la normativa europea.

En España, la multinacional australiana especializada en grandes riesgos, opera a través de QBE Europe, la división del grupo en Europa, aunque también tiene presencia en infraestructuras y transporte en Australia, Norteamérica y partes de Asia. Al cierre del año pasado, QBE sumaba 10.731 millones de dólares australianos (6.168 millones de euros) en activos netos a escala mundial, según indican las cuentas anuales del grupo. Por otro lado, su división internacional también agrupa al británico Lloyd's Group, una de las grandes reaseguradoras del mundo. Entre los servicios que ha proporcionado en España, destaca que ha cubierto seguros para anomalías climáticas en España, como es el caso de inundaciones.

Allianz se desvinculó de Adif tras el accidente de 2013

El otro gran asegurador de infraestructuras en España es Allianz, que cubrió a Adif hasta el último accidente mortal que ocurrió en 2013 en Angrois (Santiago de Compostela) y dejó a 80 fallecidos y más de 140 heridos. Este accidente también implicó a QBE, que ya estaba ligada a Renfe. En este caso, QBE repartió 25.000 euros en pagos inmediatos por cada fallecido, y 5.000 euros para los viajeros que llevaban más de 8 días hospitalizados. No obstante, fuentes de Allianz han explicado a este periódico que ya no tienen vinculación con Adif, ni con las operadoras.

El siniestro en Santiago de Compostela fue el último accidente ferroviario a gran escala, y el proceso judicial duró casi una década en cerrarse. En este caso, el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago sentenció a Allianz y a QBE a indemnizar a las víctimas con 25 millones de euros. Dentro de este importe, 10 millones se repartieron entre los 134 lesionados, mientras que 2 millones se destinaron a reembolsos sanitarios.

El Consorcio de Compensación de Seguros, el órgano público de las aseguradoras, no suele compensar en casos de siniestros, salvo si involucra una causa de fuerza mayor o riesgos extraordinarios, como un evento climático o un acto de terrorismo. Esto también sería el caso tras este accidente, salvo si la aseguradora de alguna de las operadoras ferroviarias se encontrase en una situación de insolvencia. Iryo, Renfe y Adif no han contestado a las peticiones de este periódico.