La eldense InCom Group da entrada a un nuevo inversor para impulsar sus planes de expansión

InCom Group, la empresa eldense que produce kits para la fabricación de las palas eólicas, refuerza su capital para acelerar sus planes de expansión. La compañía presidida por Carlos Vidal ha decidido dar entrada en su accionariado, con una participación minoritaria, a un family office con el objetivo de obtener los recursos necesarios para el desarrollo de su estrategia.

En concreto, la intención del grupo es pasar de los 111 millones con que cerró el ejercicio de 2024 a una cifra de entre 180 y 200 millones en 2030. Un salto para el que ya está ampliando la capacidad de buena parte de sus centros de producción, pero que quiere realizar sin un endeudamiento excesivo.

Así, según destacan sus responsables, la entrada de este inversor minoritario -del que no han querido facilitar el nombre- permitirá a la compañía "una mayor robustez financiera, pero manteniendo al mismo tiempo el control y los valores propios de una empresa familiar".

Reorganización de deuda

En esta misma línea, la firma también ha llevado a cabo una operación corporativa de reorganización de deuda y financiación, donde el grueso de la operación está enfocado en el acceso a financiación específica para proyectos de expansión y crecimiento. Esta medida reduce la presión financiera en el corto plazo y mejora notablemente la solvencia de la compañía en el largo plazo sentando una base mejorada y más sólida, para afrontar el crecimiento futuro de manera ordenada y sostenible.

Con estas operaciones corporativas, InCom Group reafirma su compromiso "con un crecimiento responsable, la profesionalización de su estructura financiera y la creación de valor a largo plazo para clientes, empleados, socios e inversores".

Una de las líneas de producción de la compañía, en imagen de archivo. / AXEL ALVAREZ

InCom Group, creada en 1997, es una empresa multinacional con sede en Elda y presencia en España, Polonia, Marruecos, India y China. La firma fabrica y modela las distintas piezas y materiales necesarios para construir las palas de los de los molinos de viento utilizados para la producción eléctrica. Unas piezas que la compañía empaqueta en kits que remite a sus clientes para que, posteriormente, estos se encarguen de ensamblarlos y dar la forma final a cada parte de estas estructuras.

En los últimos años, el grupo ha pasado de ser un simple fabricante a incluir entre sus servicios el asesoramiento en el desarrollo y el diseño de las palas eólicas y el resto de estructura de los molinos para los que fabrican componentes.

Una colaboración que le ha permitido ganar la confianza de los principales productores de molinos de viento de todo el mundo, como son Siemens-Gamesa, Vestas o General Electric.

Ventas en todo el mundo

Buena parte de su producción se destina para los grandes parques eólicos -muchos de ellos off shore, es decir, parques marinos- que se construyen en los países nórdicos, Dinamarca, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos.

A lo largo del año pasado, el grupo empleó a una media de 1.081 trabajadores, según sus balances, lo que supone 238 más que en el ejercicio anterior, lo que da una idea de la buena evolución del negocio.