El Palas vuelve a cambiar de imagen: adiós Ayuntamiento de Alicante, hola Cámara de Comercio

Los rótulos que durante los últimos 12 años han señalado la presencia de diversos departamentos del Ayuntamiento de Alicante en el antiguo Hotel Palas ya son historia. A lo largo de este lunes los operarios contratados por la Cámara de Comercio de Alicante se están encargando de cambiar toda la cartelería, además de realizar otras tareas de adecuación para que este martes pueda producirse el traslado de la sede de la entidad.

Un traslado que no entraba en los planes de la institución presidida por Carlos Baño que se produce ante la imposibilidad de ocupar las instalaciones que ha construido sin licencia en el centro de negocios de Panoramis y después de que su casero en la plaza de Ruperto Chapí decidiera no renovarles el alquiler.

La propia Cámara anunciaba el pasado viernes el plan que ha diseñado para realizar el cambio de sede sin que los servicios que presta a las empresas se vea afectado. Así, después de que el viernes se marcharan del inmueble los últimos trabajadores municipales -los del departamento de Turismo-, este lunes se espera que estén finalizados las principales tareas para hacer posible el cambio de uso.

Calendario

La mudanza propiamente dicha dará comienzo el próximo martes, 20 de enero, y estará finalizada el viernes 23 de enero. Los servicios de atención a empresas y público general se prestarán hasta el miércoles 21 de enero en la actual sede, ubicada en calle Ruperto Chapí 3, en horario habitual -de 9:00 a 14:00 horas-. Y a partir del jueves 22 de enero, los servicios mínimos -Certificados de Origen y Registro General- se prestarán en las instalaciones del Edificio Palas, calle Cervantes 3, en el horario habitual de 9:00 a 14:00 horas.

Los operarios borran los carteles del Ayuntamiento de Alicante en las cristaleras del histórico edificio del Hotel Palas. / Pedro Delgado

Por último, el viernes 23 de enero, la Cámara de Alicante da por finalizada la mudanza de vuelta a casa y prestará en la sede del Palas todos los servicios en su horario de Atención al Público: lunes y viernes de 9:00 a 14:00 horas, y martes y jueves de 16:30 a 18:30 horas, con cita previa.

La decisión de volver al Palas se produce después de que la Cámara haya visto paralizados los trabajos para construir una nueva sede en Panoramis, destinada a albergar también su proyecto formativo. Unos trabajos que se realizaron sin la correspondiente licencia y que ahora el Ayuntamiento de Alicante solo está dispuesto a regularizar si se corrige el exceso de edificabilidad que contiene el proyecto, lo que supondría derribar la planta de más que se ha construido.

Esta exigencia abrió una brecha entre la institución y el Ayuntamiento de Alicante y el equipo que lidera Carlos Baño apostó por 'desahuciar' al consistorio del Palas para ocuparlo nuevamente, hasta que pueda poner en marcha sus nuevas instalaciones en el puerto. Una situación que forzó a los responsables municipales a buscar a toda prisa una nueva ubicación para sus funcionarios. Cabe recordar que los trabajos del Panoramis recibieron una subvención de 1,5 millones por parte de la Generalitat, que por entonces presidía Carlos Mazón, gerente de la institución en excendencia, aunque el dinero no llegó a pagarse.