Un paraíso para las plantas fotovoltaicas: el 55 % de la energía autorizada por el Consell está en Alicante

El 55 % de toda la potencia solar autorizada por la Generalitat en la Comunidad Valenciana en los últimos dos años y medio se sitúa en la provincia de Alicante. Factores como la buena infraestructura eléctrica y las abundantes horas de sol propician que las empresas hayan puesto su punto de mira en este territorio, y que la Conselleria de Industria haya dado luz verde a 909 megavatios durante este periodo. Todo en un contexto en el que el departamento autonómico está trabajando para agilizar al máximo la tramitación de las plantas fotovoltaicas, para lo cual ha incorporado a seis nuevos técnicos en el Servicio Territorial de Energía de Alicante.

Según los datos de la dirección general de Energía y Minas, la potencia eléctrica total procedente de energía solar fotovoltaica con autorización administrativa de construcción en la provincia de Alicante asciende a 1.126,15 megavatios. De esta cifra, destacan desde la Conselleria de Innovación, Industria, comercio y Turismo, 909,23 megavatios han sido autorizados por el actual Consell, en el periodo que abarca desde julio de 2023 a la actualidad.

Esto supone, añaden, multiplicar por cuatro la potencia autorizada, y que la provincia acapare un 55 % de toda la que ha sido tramitada en la Comunidad Valenciana en el mismo periodo. Los 909,23 megavatios se corresponden con 70 instalaciones solares que permiten una producción estimada de 1.360 millones de kilovatios, capacitados para satisfacer el consumo de cerca de 380.000 familias.

Una de las plantas solares autorizadas por el Consell en la provincia de Alicante. / Alex Dominguez

Estas autorizaciones se han ido concediendo en un contexto en el que se han estado dando pasos para agilizar los trámites y terminar con la situación de bloqueo de la anterior legislatura.

Fuentes del departamento autonómico han subrayado que las empresas y los promotores necesitan certezas y agilidad, y que por ello la Generalitat está trabajado desde el primer momento para establecer un nuevo marco que acorta plazos, elimina trabas, digitaliza procedimientos y aporta seguridad jurídica, sin renunciar con ello al rigor ni a la sostenibilidad.

El objetivo, añaden las mismas fuentes, es generar un entorno favorable para la inversión y para el desarrollo de proyectos energéticos que permitan avanzar hacia un modelo descarbonizado y competitivo.

Apostando por la simplificación de procedimientos, la coordinación entre administraciones y por una seguridad jurídica que aporte confianza a quienes invierten, la meta que se persigue pasa por que la Comunidad Valenciana se convierta en un entorno amigable para las energías renovables y una aliada para quienes apuestan por la innovación energética.

Recarga

En este terreno, subrayan desde la dirección general, se han introducido instrucciones específicas para simplificar la instalación de sistemas de almacenamiento con baterías, agilizar modificaciones de proyectos fotovoltaicos y acelerar la tramitación administrativa de las instalaciones eléctricas, entre ellas, los puntos de recarga. Asimismo, se están preparando nuevas medidas orientadas a facilitar un despliegue más ágil y eficaz de la infraestructura eléctrica de recarga en todo el territorio valenciano.

La Generalitat, insisten, está trabajando para reducir los plazos administrativos mediante la digitalización de procedimientos, la mejora de coordinación entre departamentos y la incorporación de entidades colaboradoras externas que ayuden a la Administración en la revisión documental.

La provincia es un territorio ideal para las plantas fotovoltaicas por las horas de insolación. / Jose Navarro

Abundando en esta materia, desde la dirección de Energía y Minas se destaca que se ha profundizado en la digitalización administrativa con la finalidad de evitar cuellos de botella, se han introducido filtros automáticos para detectar carencias documentales desde el inicio, y se ha gestionado la participación en el proceso de entidades que ayudan a tramitar de una manera más ágil.

Refuerzos

Otra de las medidas implementadas ha sido la actualización de procedimientos y, sobre todo, el refuerzo de personal en departamentos históricamente saturados. En este sentido, la conselleria subraya que se han habilitado seis plazas de refuerzo para el servicio territorial de Energía de Alicante.

Coincide con el esfuerzo que se está realizando Marcos Lacruz, presidente de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), quien no duda a la hora de señalar que «después del atasco del que veníamos, la verdad es que se ha acelerado mucho la resolución de expedientes. Los cambios normativos y los decretos de simplificación administrativa han arrojado sus frutos, y en la actualidad resulta mucho más sencilla la tramitación, sin incurrir en duplicidades».

Lacruz señala que todavía hay numerosos expedientes fotovoltaicos acumulados, pero insiste en que «el ritmo se ha incrementado mucho, también, gracias a la incorporación de más personal, de manera que esperamos que este 2026 sea fructífero y se pueda avanzar con celeridad recuperando terreno».

Los permisos para las plantas solares se están agilizando. / Jose Navarro

Con relación a los motivos por los que la provincia de Alicante está liderando las autorizaciones para plantas solares, el responsable sectorial hace referencia a dos cuestiones que entiende fundamentales. Por un lado, las abundantes horas de sol que registra este territorio y que la convierten en una zona idónea para la instalación de plantas fotovoltaicas y, por otro, las buenas infraestructuras eléctricas, sobre todo en lo que respecta a subestaciones y líneas. Según sus palabras, «esto último es fundamental, porque sin conexiones es imposible desarrollar la energía solar».

En parecidos términos se expresa Luis Navarro, gerente de la empresa Cubierta Solar. Pese a ser una compañía que está más dedicada al sector del autoconsumo, donde los trámites son más simples, afirma ser conocedor de los cambios que se han llevado a cabo por parte de la Administración autonómica para la agilización de los procesos en el caso de los huertos solares. «Lo cierto -indica- es que ha cambiado de manera notable el panorama».

Suelo

En lo que respecta al hecho de que Alicante se sitúe a la cabeza en materia de autorización de proyectos, Navarro subraya que «las empresas buscan desarrollar sus iniciativas donde hay suelo disponible y, sobre todo, capacidad de subestaciones. La infraestructura eléctrica, contar con una buena red, es un factor fundamental para poder implantar plantas solares, y en el caso de la provincia eso es algo que funciona».

El factor de horas de sol es otro elemento que resulta decisivo y que los promotores saben que pueden contar con él en la provincia de Alicante. «No cabe duda de que este es un territorio privilegiado en este sentido, sobre todo cuando te desplazas más al sur».

En cualquier caso, también señala que «la diferencia en materia de insolación no es tan grande si la comparamos a la provincia de Valencia. Al final, insisto, lo que se busca es una buena capacidad a nivel de infraestructura eléctrica, y suelo que reúna las condiciones adecuadas».