Los pescadores de Alicante claman contra la UE: alertan de que están al borde de la desaparición

El sector pesquero ha dicho basta. Toda la flota de la provincia de Alicante ha amanecido hoy amarrada a los puertos en contra de las políticas de la UE que, afirman, les están empujando hacia la desaparición. El detonante de la protesta, que ha incluido una concentración de medio centenar de pescadores en Santa Pola, ha sido la última normativa comunitaria, que les obliga al pesaje de las capturas a bordo y al aviso con dos horas y media de antelación de la llegada a puerto.

Los pescadores han insistido en que ambas medidas resultan imposibles de cumplir, y que son consecuencia de un desconocimiento absoluto de lo que es la pesca del Mediterráneo. Asimismo, se han quejado de estar expuestos a sanciones de 3.000 euros y la pérdida de ayudas, cuando está normativa resulta inviable.

En la concentración ha estado presente la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, que ha expresado su apoyo total al sector, anunciando que se va a presentar ante las autoridades comumitarias el estudio encargado por la Diputación a la Universidad de Alicante, en el que se pone de manifiesto que la pesca se está recuperando y que las políticas de la UE, que han incluido en los últimos años recortes en los días para salir a faenar, no están justificadas.

Los pescadores seguirán con atención la reunión prevista esta tarde en Madrid con responsables del Ministerio, en la que reclamarán la retirada de las nuevas normas.