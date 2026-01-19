La tragedia ferroviaria impacta en la representación de Alicante en Fitur

La tragedia registrada en el municipio cordobés de Adamuz a causa de un choque entre dos trenes de alta velocidad, tendrá un impacto directo en la participación de la provincia de Alicante en Fitur. Y es que tanto la Diputación como el propio Ayuntamiento alicantino, en solidaridad con las víctimas y sus familiares, han suspendido actos que iban a celebrar en un certamen en el que solo se mantendrá la agenda de carácter estrictamente profesional.

La Diputación de Alicante ha expresado su más profundo pesar por el trágico accidente ferroviario, trasladando sus más sinceras condolencias a las familias y personas allegadas de las víctimas, así como su solidaridad y cercanía con todos los afectados por este fatídico suceso. Así, y como muestra de respeto, anula su agenda institucional programada para este martes 20 de enero en el espacio Kitchen Club de Madrid, una acción gastronómica previa a Fitur 2026 que, con el título ‘Saborea Costa Blanca. Auténticamente nuestro’, tenía como finalidad promocionar los productos autóctonos de la provincia con denominación de origen.

El pabellón de la Comunidad Valenciana en la anterior edición. / PILAR CORTES

Por su parte, el ejecutivo municipal de Alicante ha anunciado que, a causa del accidente y en cumplimiento del luto oficial, se ha acordado "suspender los eventos previstos en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra esta semana en Madrid". No obstante, la delegación alicantina sí mantendrá la agenda "estrictamente profesional".

Fuentes municipales han insistido en que el Ayuntamiento "quiere expresar toda su solidaridad, apoyo y condolencia a todas las víctimas y familiares afectados por esta catástrofe". Por ello, ha decidido "cancelar el evento previsto para celebrar la despedida y presentar el balance de resultados de Alicante Capital Española de la Gastronomía 2025", que estaba previsto para este martes.

Los datos, según fuentes municipales, "se ofrecerán" en la agenda de trabajo que se mantiene en el pabellón de la Comunidad Valenciana, "con el perfil y solemnidad que las circunstancias exigen ante los difíciles momentos que vive el país".

Minuto de silencio por el accidente en el Ayuntamiento de Alicante. / PILAR CORTES

Desde la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, por otro lado, también han destacado que Fitur se va a celebrar, aunque con un perfil técnico, es decir, manteniendo los actos y la agenda de trabajo que se engloban dentro de este apartado. La idea es celebrar presentaciones, pero con un enfoque hacia la parte más profesional, teniendo en cuenta que se han declarado tres días de luto por el accidente ferroviario.

Exceltur

De hecho, a lo largo de la jornada de este lunes ha habido una auténtica avalancha de cancelaciones de actos programados en Fitur. Uno de ellos es el que iba a protagonizar Exceltur. Concretamente, el Foro de Liderazgo Turístico, que estaba previsto también para el martes. Desde el organismo se indica que "son momentos en los que el conjunto del sector turístico español quiere sumarse al dolor general que supone una tragedia que nos toca muy de cerca y frente a la que queremos mostrar nuestro más profundo respeto, cariño y pesar".