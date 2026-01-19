La venta de viviendas remonta en noviembre y apunta a un nuevo año de récord en Alicante

La venta de viviendas volvió a repuntar en noviembre, tras tres meses de caídas, lo que permitirá, casi con toda probabilidad, que el mercado inmobiliario alicantino cierre 2025 con un nuevo récord. Eso sí, con un incremento bastante más moderado que el que se produjo tras la pandemia, ante el agotamiento de algunos mercados y el lastre que suponen unos precios demasiado elevados para un porcentaje cada vez mayor de población.

De acuerdo con los datos publicados este lunes por el INE, en noviembre se formalizaron 4.617 operaciones de compraventas de casas en la provincia, con un incremento del 4,7 % sobre las cifras de este mismo mes del año anterior. Un dato que rompe con la mala racha de tres meses seguidos de contracción del negocio, desde agosto.

De esta forma, las inmobiliarias cierran el mejor mes de noviembre de su historia, aunque con un avance inferior al registrado a nivel nacional, donde las compraventas aumentaron un 7,8 %.

Con este último dato, el acumulado de los once primeros meses del año alcanza ya las 50.921 compraventas (+5,5 %), por lo que, salvo sorpresa, con las ventas de diciembre deberían superarse las 52.364 operaciones de 2024, que marcaron el máximo histórico desde que el INE realiza esta estadística en 2007.

Usada y nueva

En cuanto a la tipología de vivienda, se mantiene la tónica de los últimos años, con una clara preeminencia del mercado de segunda mano, que concentra más del 80 % de todo el mercado. Hasta noviembre sumó 40.956 operaciones, un 4,3 % más.

Una joven mira viviendas en venta frente a una inmobiliaria. / EFE

Por su parte, la vivienda de obra nueva supone poco más del 19 %, lo que supuso un total de 9.995 compraventas. Esta cifra supone un importante incremento del 10 % sobre el ejercicio precedente, espoleado por el aumento de las entregas que realizan las promotoras de proyectos iniciados en los años anteriores.

Los datos de noviembre consolidan a Alicante como la tercera provincia por volumen de operaciones, sólo por detrás de Madrid, con 6.194 viviendas vendidas, y de Barcelona, con 5.504, y por delante de València, con 3.512; o de Málaga, que sumó 2.968.

El doble que Sevilla

Pero quizá la mejor manera de mostrar hasta qué punto el elevado volumen de compraventas de Alicante resulta realmente extraordinario es compararlo con el de Sevilla. Aunque ambas provincias tienen una población muy similar, la provincia andaluza solo registra 2.199 casas vendidas, menos de la mitad de las 4.617 de Alicante.

La clave de esta diferencia es el peso de los clientes extranjeros en la Costa Blanca, que, dependiendo del trimestre, suponen incluso más de la mitad de todo el mercado en la zona. Un porcentaje que no alcanza ninguna otra demarcación del país, ni siquiera en las islas.

En este sentido, el verdadero problema, como vienen remarcando las propias inmobiliarias, es la falta de stock disponible en muchos municipios, a lo que se suma unos precios que ya suponen una importante barrera de acceso para buena parte de la población local.

Carteles en una inmobiliaria. / Jose Navarro

En este sentido, el último informe de la tasadora Tinsa señalaba que la tasa de esfuerzo, es decir, el porcentaje de la renta disponible que una familia media debía destinar al pago de una hipoteca alcanza el 40,5 %, por encima del máximo del 35 % que aconsejan los expertos.

Pendientes de los tipos

Desde los principales portales inmobiliarios señalan que el ritmo de compraventa de viviendas dependerá de que los tipos de interés se mantengan bajos. Así, la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha indicado que aunque la financiación seguirá siendo accesible, es previsible que la banca vaya dejando atrás la intensa competencia comercial y apueste por productos "más prudentes" y alineados con un entorno de mayor estabilidad monetaria, lo que podría "moderar ligeramente el ritmo de ventas respecto a los máximos alcanzados en 2025".

Por su lado, el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, ha explicado que la demanda de vivienda sigue mostrando un "fuerte" dinamismo, apoyada tanto en las expectativas de revalorización de los precios como en un entorno de tipos de interés que aún permite el acceso a financiación hipotecaria en condiciones atractivas, mientras que la oferta se mantiene "limitada", lo que apunta a precios que continuarán al alza en línea con la tendencia actual.