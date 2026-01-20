La alicantina Prosolia Energy acelera su expansión con la compra de cinco parques solares en Andalucía y Castilla y León

La alicantina Prosolia Energy da un paso más en sus planes para convertirse en uno de los productores independientes de energía (IPP, por sus siglas en inglés) de referencia en el mercado. La compañía que dirige Javier Martínez acaba de cerrar la compra de una cartera compuesta por cinco parques solares hasta ahora propiedad de la portuguesa EDP Renováveis.

Unas instalaciones que suman una potencia instalada de 229 megavatios y que se encuentran ubicados en Andalucía (Huelva y Málaga) y Castilla y León (Valladolid). Cuentan con una vida media inferior a un año y disponen de acuerdos de compra de energía (PPA) suscritos con importantes clientes de sectores como el comercio, bienes de consumo o el comercio electrónico.

La incorporación de estos 229 megavatios permite a Prosolia Energy fortalecer significativamente su cartera de activos y avanzar en el despliegue de su plan de negocio global en España, Portugal, Francia, Italia, Alemania y México, tanto en generación distribuida como en proyectos a gran escala. Tras esta operación, el grupo incrementa su cartera de activos y prevé alcanzar cerca de 1 GW de activos operativos a finales de año.

"Esta operación simboliza la apuesta de Prosolia Energy por seguir creciendo como IPP en mercados estratégicos y nuestra capacidad para ejecutar operaciones complejas en plazos ajustados. La adquisición de esta cartera no solo refuerza de manera inmediata nuestra capacidad instalada, sino que nos permite acompañar a grandes consumidores industriales en su proceso de descarbonización con soluciones competitivas y fiables", señala el CEO de la compañía, Javier Martínez.

Crecimiento internacional

La compañía se encuentra en una fase clave de su desarrollo, en la que acelera su crecimiento internacional mediante proyectos que combinan distintas tecnologías renovables y sistemas de almacenamiento energético (BESS). Este enfoque permite a Prosolia Energy adaptarse a las nuevas necesidades del mercado y garantizar a sus clientes un suministro de energía competitivo, estable y sostenible.

El CEO de Prosolia, Javier Martínez, en las instalaciones de la firma en Alicante. / Alex Domínguez

Fundada en 2003, Prosolia Energy ha evolucionado de ser un instalador de proyectos de autoconsumo a convertirse en un productor independiente de energía que desarrolla proyectos específicos para proporcionar electricidad a grandes clientes y también otros para volcar en la red.

Entre sus principales clientes está el grupo Stellantis, para el que ha puesto en marcha instalaciones de autoconsumo solar sobre las naves de varias de sus fábricas, y también otros sistemas innovadores que combinan la energía solar con la eólica.

A finales del año 2024 entró en su accionariado el fondo InfraVia, que le ha dado la capacidad para afrontar un rápido crecimiento mediante la puesta en marcha de nuevos proyectos o la adquisición de otros existentes, como es el caso de esta última operación con EDP Renováveis.

Dentro de estos planes de expansión, la firma también acaba de abrir una nueva filial en México, donde el crecimiento de las energías renovables también se está acelerando con el objetivo de descarbonizar las fábricas del país, ante la demanda de los consumidores -sobre todo, norteamericanos, a los que se dirige buena parte de la producción del país- de productos más sostenibles.

En el año 2023 la compañía logró una facturación consolidada de más de 35 millones de euros, de acuerdo con la información facilitada por la propia compañía.