Camarero pide adaptar el nuevo reglamento pesquero de la UE a la realidad mediterránea

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha trasladado el respaldo de la Generalitat al sector pesquero de la Comunidad Valenciana y ha abogado por “flexibilizar la implementación de la nueva normativa europea” en materia de control de las capturas “y adaptarla a la realidad de la pesca mediterránea para no comprometer la viabilidad de esta actividad”.

Durante un encuentro con la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA) y las representantes de colectivos pesqueros de la Comunidad Valenciana, la vicepresidenta primera ha defendido que la nueva versión del Diario Electrónico de a Bordo (DEA) “supone una carga burocrática excesiva, que dificulta el trabajo diario de la marinería y pone en riesgo un sector estratégico para la Comunidad Valenciana”.

Igualdad

Susana Camarero ha valorado el trabajo realizado por ANMUPESCA “en su labor de dar visibilidad, defender y fortalecer el papel fundamental de las mujeres en todos los ámbitos del sector de la pesca y del marisqueo”, lo que ha permitido consolidar a este colectivo como el principal interlocutor en materia de igualdad y participación femenina en el sector de la pesca.

En este sentido, la titular de Igualdad ha destacado “la labor llevada a cabo por las mujeres para impulsar el desarrollo sostenible e igualitario del sector”, además de hacer hincapié en la necesidad de “seguir trabajando para promover la igualdad real entre hombres y mujeres, superar las barreras estructurales existentes y visibilizar la contribución real de las mujeres en el sector de la pesca”.