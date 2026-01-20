Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El desplome de la agricultura termina con cinco meses de aumento de la exportación de Alicante

Las ventas al exterior de la provincia caen lastradas por el retraso en el cultivo de la alcachofa y la competencia de Sudáfrica y Perú en los cítricos y la uva

Aitana Solera

Miguel Vilaplana

Miguel Vilaplana

Se acabó la racha. Las exportaciones de la provincia de Alicante han puesto fin a cinco meses consecutivos de incrementos, y lo han hecho de la mano, precisamente, del sector que más estaba tirando de las ventas al exterior. Se trata de la agricultura, que ha terminado con su dinámica positiva con una notable caída de su actividad comercial debido a factores como el retraso del cultivo de la alcachofa o la invasión que ha registrado el mercado europeo de cítricos de Sudáfrica y uvas del Perú. El resto de sectores productivos, eso sí, han registrado un comportamiento positivo, caso del calzado, el textil, el metal o las materias plásticas. Con todo, y pese al retroceso registrado, la exportación provincial se sitúa, con un acumulado de 6.801,2 millones de euros, un 5,4 % por encima del año anterior.

Las ventas al exterior alicantinas, tras un inicio de 2025 complicado debido a un complejo escenario internacional marcado por la incertidumbre y los efectos de la guerra arancelaria promovida por Donald Trump, habían conseguido situarse en una dinámica positiva que la había llevado a encadenar cinco meses consecutivos de incrementos. Y casi siempre con el sector agroalimentario liderando ese crecimiento.

Las uvas del Vinalopó han tenido dificultades para exportar a Francia por la fuerte competencia.

Las uvas del Vinalopó han tenido dificultades para exportar a Francia por la fuerte competencia. / AXEL ALVAREZ

La racha, sin embargo, se vio truncada en noviembre, el último periodo del que se han publicado los datos. Y es que las exportaciones retrocedieron ese mes un 0,8 % con relación al mismo periodo anterior, quedándose en 605,2 millones de euros.

Un descenso que, sorprendentemente, ha venido propiciado por la caída registrada por los productos agrarios en todos sus apartados. Especialmente en el apartado de las hortalizas y legumbres, donde se ha pasado de los 565,45 millones de noviembre de 2024 a los 22,15 millones del mismo mes de 2025. También las frutas frescas han ido hacia atrás, pasando de 76,81 millones a 71,22; y las conservas de verdura o fruta, en un tránsito desde los 31,13 millones a 29,93.

A la hora de explicar los motivos de este retroceso, el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, hace referencia a distintos factores, todos negativos para la agricultura provincial. De entrada, apunta, el cultivo de las alcachofas viene con un notable retraso acumulado. "El cambio climático -destaca- propicia que cada vez se esté plantando más tarde, para evitar los daños que producen las elevadas temperaturas. Pero eso propicia que, si antes podíamos empezar a recolectar en octubre, ahora no lo podamos hacer hasta finales de noviembre o principios de diciembre".

Las alcachofas están llegando este año con retraso.

Las alcachofas están llegando este año con retraso. / AXEL ALVAREZ

Otro problema ha sido la fuerte competencia de productos foráneos, que han invadido el mercado europeo. Se trata, por un lado, de los cítricos procedentes de Sudáfrica. Según Andreu, "nos hemos encontrado con una llegada masiva de naranjas y mandarinas, beneficiadas por la ausencia de aranceles. Eso ha propiciado un desplazamiento de nuestro producto, que ha tenido muchas más dificultades para penetrar en los mercados".

El otro producto que se ha visto afectado es la uva de mesa. El presidente de la organización agraria señala que "ha habido muchos problemas para colocar la producción en países como Francia, uno de nuestros principales clientes, debido a una auténtica invasión de uva procedente de Perú".

Calzado

Por contra, el resto de sectores tuvieron un buen comportamiento en noviembre, empezando por el calzado, que no termina de levantar cabeza desde la irrupción de la pandemia de covid. Pese a que llevaba una tendencia hacia la recuperación, los aranceles estadounidenses tuvieron un especial impacto sobre esta industria, teniendo en cuenta que el norteamericano es uno de sus principales mercados exteriores. Aun así, en noviembre registró un aumento de las exportaciones, al pasar de 70,34 millones de euros a 71,23.

También el textil presentó una evolución positiva, aún más si cabe, teniendo en cuenta que pasó de los 43,6 millones de 2024 a los 52,93 de 2025. Un incremento similar al experimentado por las materias plásticas y sus manufacturas, que remontaron desde los 36,89 millones a 42,37.

Un stand en la feria de componentes del calzado Futurmoda.

Un stand en la feria de componentes del calzado Futurmoda. / AXEL ALVAREZ

El metal, en todos sus apartados, también tuvo una dinámica ascendente. Así, el aluminio y sus manufacturas pasaron de 23,13 a 26,26 millones; las máquinas y aparatos mecánicos, de 16,58 a 21,75 millones; los aparatos y material eléctricos, de 19,47 a 20,81 millones; y los vehículos y automóviles, de 14,58 a 16,04 millones.

Cabe destacar, asimismo, el ascenso experimentado por los muebles, sillas y lámparas, con un repunte desde los 12,94 a los 13,87 millones; y el de los juguetes, transitando desde los 9,47 millones a 9,98.

Con todo, y pese al leve retroceso del mes de noviembre como consecuencia del traspié de la agricultura, en el acumulado del año las exportaciones de la provincia de Alicante siguen un 5,4 % por encima de las de 2024, con 6.801 millones de euros.

La Comunidad mejora resultados

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio e Industria ha destacado que las exportaciones de la Comunidad Valenciana en el mes de noviembre de 2025 alcanzaron un valor de 3.283,6 millones de euros, un 12,5 % superior al mismo mes del año 2024, según datos hechos públicos este martes por la Dirección Territorial de Comercio de la Comunidad Valenciana dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio.

La Comunidad Valenciana exportó en el mes de noviembre el 10,2 % de las exportaciones españolas y se sitúa como la tercera comunidad autónoma más exportadora. 

Por provincias, Valencia exportó producto por valor de 1.938,4 millones de euros, con un destacado ascenso del 23,8 % con respecto al mismo periodo del año anterior. Castellón cifró sus exportaciones en 740 millones de euros, con un descenso del 0,5 %, mientras que Alicante, como queda dicho, exportó producto por valor de 605,2 millones de euros, con un descenso del 0,8 %

